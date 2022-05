Anmeldelse: Creative Outlier Pro - fremragende støjreducering og lang batterilevetid

De trådløse Creative Outlier Pro-øretelefonerer ikke nogen revolution inden for billige hovedtelefoner, men de har en frisk og sjov basprofil, god batterilevetid, en behagelig pasform og fremragende aktiv støjreduktion. Disse ørepropper er ikke for alle, især ikke hvis du foretrækker en mere afbalanceret lyd fra dine øretelefoner. Men hvis du er en bass-elsker, er Creative Outlier Pro trådløse hørebøffer et solidt bud på dine næste øretelefoner.

Anmeldelsen kort

I løbet af de sidste par år har vi set, at trådløse høretelefoner til overkommelige priser virkelig er blevet værd at købe. For selv om prisen er lav, så tilbyder de efterhånden funktioner af høj kvalitet, som tidligere kun fandtes på dyrere øretelefoner.

Det er også tilfældet med de trådløse Creative Outlier Pro-øretelefoner, som indeholder en god mængde solide funktioner til en pris, der ligger på grænsen mellem budget og mellemklasse.

De trådløse Creative Outlier Pro-øretelefoner koster €89.99 eller cirka 670 kroner, og for den relativt lave pris får du mange af de funktioner, du ville forbinde med de bedste trådløse øretelefoner, du kan købe. Øretelefonerne har f.eks. fremragende aktiv støjreduktion, hvilket gør det nemt at lytte med, uanset dine omgivelser.

Derudover giver øretlefonernes IPX5-rating en god beskyttelse mod vandstænk og sved. Det betyder, at de er imponerende alsidige og også kan fungere som et par fantastiske træningsbøffer.

Med det i tankerne hjælper det, at de trådløse Creative Outlier Pro-øretelefoner er utroligt behagelige. De irriterer ikke ørerne, selv ved længere tids brug, og takket være deres sidder de tilforladeligt fast i ørerne, så vi på intet tidspunkt har været nervøse for, at de skulle falde ud.

Creative Outlier Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

Du får masser af bas med de trådløse Creative Outlier Pro-øretelefoner. Selv om det er godt, hvis du er ude efter en fyldig lyd, er bassen her måske lidt for kraftig. Den skaber nemlig en ubalance i lyden, som især gør mellemtonerne en smule uklare, og det går ud over vokalen. Det er den største udfordring, og selv om equalizeren i app'en gør det muligt at fremhæve vokalen, så mangler lyden stadig noget sprødhed og skarphed i mellemtonerne.

til gengæld behøver du ikke være bange for at løbe tør for batteri lige med det samme, for batteritiden er svær at slå i deres prisklasse. Uden ANC får du omkring 15 timer på en enkelt opladning. Det medfølgende opladningsetui giver yderligere 45 timer, så du ender med batteri til 60 timers musik. Hurtigopladning giver to timers spille tid efter 10 minutters opladning.

Med ANC aktiv støjreduktion slået til falder batteritiden til 10 timer per opladning og 40 timer i 40 timer fra opladningsetuiet. Det er stadig langt over, hvad mange andre trådløse hovedtelefoner kan præstere.

Selve opladningsetuiet er lidt af en særling. Det afrundede design og den metalliske finish er tiltalende, og selve knopperne finder næsten automatisk på plads i etuiet takket være en indbygget magnet. Desværre føles den del af etuiet, hvor ørepropperne sidder en smule løst, når man hiver det ud ad metalhylsteret. Jeg er ikke nervøs for, at det går i stykker, men det føles heller ikke som et premium etui. Når hovedtelefonerne er skubbet ind i metalhylsteret, vender premium-følelsen dog tilbage.

For at få det meste ud af Creative Outlier Pro skal du have Creatives app, som virkelig er fremragende. Den er utroligt nem at bruge, men alligevel mange muligheder. Med appen kan du tænde/slukke ANC fra og justere equalizeren. Du kan også ændre indstillinger for touch-knapperne på ørepropperne, så du f.eks. kan justere lydstyrke, skifte mellem ANC- og Ambient noise control-tilstande og aktivering af stemmeassistenten.

En hånd holder de to ørepropper foran en plakat af Hilma af Klint (Image credit: Peter Hoffmann)

Omfattende EQ gaming lydindstillinger

Vi har testet mange hovedtelefoner, men aldrig set nogen, der havde så mange presets i equalizeren. Hele 43 forskellige forudindstillinger ligger der. Du finder de sædvanlige som "Pop", "Jazz", "Rock" og "Klassisk". Men der er også et af af presets, der er baseret på specifikke spil-titler.

Den første hedder "Footstep Enhancer", som sandsynligvis er beregnet til de mere creepy spil. Men Apex Legends, Call of Duty, DOTA 2, Fortnite, Genshin Impact, Player Unknown´s Battlegrounds er bare nogle af de spiltitler, der har deres helt egne presets. Det har vi faktisk aldrig set før.

Pris og tilgængelighed

De trådløse Creative Outlier Pro-øretelefoner er tilgængelige nu og kan købes fra Creatives onlinebutik for 89,99 euro - eller cirka 670 kr. Hvis du altså kan finde ud af at købe dem på Creatives hjemmeside, der hopper frem og tilbage imellem forskellige lande, når putter Creative Outlier Pro i indkøbskurven.

Design - robust og stort ladeetui

Creative Outlier Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

De trådløse Creative Outlier Pro-øretelefoner mangler bestemt ikke stil. Måske er det mest iøjnefaldende ved dem ved første øjekast den metalliske, mørke finish, der, selv om den er prangende, hjælper dem til at skille sig ud fra andre øretelefoner til samme pris.

Selve øreproppenes stilfulde design er måske ikke helt så unikt (de minder lidt om Samsung Galaxy Buds Pro), men har en flot finish, og deres byggekvalitet er virkelig god til prisen.

Som tidligere nævnt er opladningsetuiet ikke helt så perfekt. Selv om metallet er ret fint, så er det også forholdsvis stort. Det går ud over mobiliteten, for det er bestemt ikke alle lommer, der kan rumme opladeetuiet på en god måde. Så hvis du sammenligner med f.eks. AirPods Pro, er Creative Outlier Pro altså ikke nær så lommevenlige.

n metalliske finish er tiltalende, lider den under en ret skrøbelig byggekvalitet. Etuiet er også lidt til den store side og mangler den bærbarhedsfaktor, som f.eks. AirPods Pro har.

Lyden - masser af bas, fantastisk støjreducering og Dolby Atmos

Creative Outlier Pro sidder virkelig behageligt og har fremragende støjreducering (Image credit: Creative)

Man kan sige, at Creative henvender sig til en bestemt type lydprofil med de trådløse Outlier Pro-øretelefoner. Uanset, hvordan du indstiller equalizeren, så virker det som om øretelefonerne stadig vægter bassen meget højt. Hvis du er vild med bas, er det rigtig fint, men hvis du gerne vil have lyd med præcist afbalancerede elementer, så er de nok ikke noget for dig. Uanset om det er tilsigtet eller ej, betyder det bas-tunge lydbillede, at disse øretelefoner fungerer bedre til nogle musikgenrer end andre.

Hvis du er vild med adrenalinfyldt musik, f.eks. numre i metalcore-, EDM- eller popgenrerne, er Outlier Pro-ørepropperne yderst behagelige. Mere afslappede eller melodiske numre lider dog under den generelt lidt uldne lyd, og du kan opleve, at vokalen går lidt tabt i mixet.

For at give nogle eksempler, så rammer hardcore numre som Hereafter af Architects særligt hårdt, da knopperne virkelig fokuserer på sangens dunkende bas og metal-linede riffs. De passer også perfekt til elektronisk musik: 90'ernes elektroklassikere som We Have Explosive af The Future Sound of London er en fornøjelse at lytte til med Creative Outlier Pro-hovedtelefonerne, igen takket være, at de får mest muligt ud af den grovere instrumentering.

Hvis du er til den bas-tunge musik, er det muligt, at du vil komme til at elske de trådløse Creative Outlier Pro-øretelefoner.

Creative Outlier Pro er mærket med Creatives Super X-Fi Ready, og det betyder, at de understøtter den 3-dimensionelle lyd fra Dolby Atmos. Det giver en fantastisk oplevelse både til film og spil, og det er heller ikke noget, man normalt ser i hovedtelefoner i denne prisklasse.

Super X-Fi Ready betyder, at Creative Outlier Pro understøtter Dolby Audio (Image credit: Peter Hoffmann)

Super X-Fi giver dig ikke kun Dolby Atmos-lyd. Hvis du henter den separate Super X-Fi app (hvorfor nu en ekstra app?), kan du få lavet en automatisk tilpasning af lyden. Det kræver "bare" at du tager fotos af dit ansigt og hvert øre. Så sørger app'en for at tilpasse lyden til dine mål på en eller anden måde. Inden jeg kommer ind på effekten, så er det værd at nævne, at det er en god ide at få en eller anden til at hjælpe dig med den del. I hvert fald hvis du vil undgå at bruge ti frustrerende minutter på at prøve at tage billeder af dine ører. For det er faktisk umuligt at se, hvad man laver og om ørerne nu er inden for den skabelon, som app'en lægger ind over billedet. Jeg måtte stå og vifte frem og tilbage med telefonen i 10 minutter, hvor jeg også prøvede at bruge spejle og en anden mobil for at prøve at line mine ører op med skabelonen. Det kan lade sig gøre, og heldigvis opdager app'en selv, når øret er inden for skabelonen og tager automatisk fotos. Men hold op, hvor tager det sin tid.

Effekten er dog også ret mærkbar. Jeg oplevede, at lyden blev mærkbart klarere, og der kom bedre balance i lydbilledet. Samtidig virker det som om equalizeren i Super X-fi app'en er bedre til at skrue ned for bassen. Så her overgår Creative Outlier Pro faktisk også forventningerne. Udfordringen er, at du faktisk på intet tidspunkt bliver gjort opmærksom på Super X-Fi app'en eller muligheden for at tilpasse lyden, hvis du som jeg bare henter Creatives standard app. Det er noget, som Creative bør fikse hurtigst muligt.

Du skal "bare" tage et par fotos af dine ører - uden at kunne se dem! (Image credit: Creative)

Creative Outlier Pro kommer med indbygget aktiv støjreducering (ANC), og den er helt utroligt effektiv. Selv uden musikken tændt, er det som om verdens lyde forsvinder, når jeg aktiverer støjreduceringen via app'en.

Jeg har testet øretelefonernes ANC-effektivitet på en lang række forskellige steder, lige fra indendørs kontormiljø til travle gader. Her er ANC i stand til at blokere de fleste lyde fra omgivelserne meget effektivt. Den alternative Ambient-tilstand er også fantastisk og gør sit arbejde ved at lukke nok lyd ind til at gøre dig mere opmærksom på dine omgivelser. Ambient er fantastisk, hvis du f.eks. er i byen og skal være opmærksom på menneskemængder og modkørende trafik.

Du kan også skifte imellem ANC til/fra og ambient mode ved at dobbelttrykke på venstre øretelefon. Det virker nærmest som om nogen slukker for resten af verden, når støjreduceringen er sat til maksimum. Der er fem niveauer for både støjreducering og ambient mode, så du kan tilpasse støjniveauet. Det kan dog kun justeres via app'en. Generelt er niveauet af støjreducering helt uhørt godt for et par øretelefoner i denne prisklasse.

Batterilevetid og forbindelser - strøm til 60 timer

Opladeetuiet giver masser af ekstra batterilevetid (Image credit: Peter Hoffmann)

Creative Outlier Pros batterilevetid er fremragende i forhold til prisen. Har du slukket for den aktive støjreducering, får du omkring 15 timer på en enkelt opladning, og opladningsetuiet giver op til yderligere 45 timer, hvilket giver 60 timers samlet spilletid, før du må i stikkontakten. Hvis du aktiverer ANC, falder dette til 10 timer i øretelefonerne og 40 timers strøm af opladningsetuiet, men det er stadig ret imponerende for et par ørepropper til en forholdsvis overkommelig pris.

Øretelefonerne oplades også ret hurtigt, når de er placeret i opladningsetuiet. Efter ca. 10-15 minutters opladning kunne vi få lige under 2 timers lyttetid med ANC slået fra. På Creatives hjemmeside er der en dristig påstand om, at den gennemsnitlige bruger kun skal oplade etuiet to gange om måneden. Vi er tilbøjelige til at være enige, men forvent, at denne statistik vil svigte, hvis du bruger dem hver dag med ANC slået til.

Du opretter forbindelse via Bluetooth 5.2, og det fungerer fint til enheder som en smartphone eller pc. Parring via Bluetooth 5.2 foregår problemfrit. Efter denne indledende parring vil øretelefonerne automatisk oprette forbindelse til din parrede enhed, når de flyttes fra opladningsetuiet til dine ører.

Én ting, der virker lidt sløj er, at det tager relativt langt tid, det tager for dem at oprette forbindelse første gang, du opretter forbindelse til dem. Ventetiden er lige nogle sekunder længere end andre øretelefoner, men det vil være ret mærkbart, hvis du skifter fra et par andre Bluetooth-ørepropper.

Når det er forbundet er forbindelsen fin, og 5.2 Bluetooth-forbindelsen er meget stabil, og vi oplevede ingen udfald i lyden.

Skal du købe Creative Outlier Pro?

Ladeetuiet til Creative Outlier Pro virker utroligt robust (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb dem, hvis...

Du er en bass-elsker

Hvis du lytter til meget bastung musik, er de trådløse Creative Outlier Pro-øretelefoner et godt valg, selv om den stærke bas kommer på bekostning af en afrundet lyd.

Du har et stramt budget

Creative Outlier Pro-øretelefonerne er giver virkeligt meget for pengene.

Du ønsker stærk ANC

Creative Outlier Pros aktive støjreducering er fremragende. Hvis du virkelig ønsker at lukke verden omkring dig ude, så er de den helt rigtige løsning.

Køb dem ikke, hvis...

Du vil have den mest velafbalancerede lyd

Hvis tungere musikgenrer ikke er noget for dig, skal du måske overveje nogle andre øretelefoner. Vokaler og akustiske numre kan føles underprioriteret i forhold til bassen.

Du vil have noget endnu billigere

Selvom de har en lavere pris sammenlignet med de bedste trådløse n-ear øretelefoner, du kan købe, ligger Creative Outlier Pro-øretelefonerne stadig i den højere ende af, hvad vi ville betragte som en budgetpris.

Du kan lide et kompakt opladningsetui

Øreproppernes største designfejl er vel nok deres store opladningsetui, som ikke passer lige så godt i lommen som mange af de dyrere modeller.