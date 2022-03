Anmeldelse: Apple Studio Display

Apple Studio Display er en god skærm for kreative fagfolk, men manglen på visse funktioner betyder, at prisen er svær at forsvare.

Apple Studio Display er en god skærm for kreative fagfolk, men manglen på visse funktioner betyder, at prisen er svær at forsvare.

Apple Studio Display er den nye skærm fra Apple, og den er rettet mod kreative fagfolk. Den blev lanceret sammen med Mac Studio ved Apples marts-event, og Studio Display, som navnet antyder, er primært designet som et tilbehør til Mac Studio (som sælges uden skærm), men du kan også tilslutte andre Apple-produkter for at bruge den som en skærm.

Du kan også bruge den som en skærm til en Windows-pc, men du går glip af visse funktioner. Det betyder, at Studio Display er lidt af et nicheprodukt fra Apple, og hvis du ikke er på det ret snævre marked, som Studio Display er lavet til (kreative fagfolk, der allerede har investeret i Apples økosystem), så er dette vil ikke være et produkt for dig.

Hvad angår skærme, er Studio Display meget dyr, startende ved 13.999 kr. Kreative fagfolk stejler muligvis ikke over det tal, men for almindelige brugere er det en høj pris for en 27-tommer skærm.

Alligevel er det meget billigere end Apples Pro Display XDR-skærm, som blev lanceret til 42.999 kr. Studio-skærmen leveres også med et udvalg af en vippejusterbar skærmfod eller en VESA-monteringsadapter. Ja, det er måske ikke bemærkelsesværdigt, at der følger en skærmfod med, men der blev gjort en del grin med, at der ikke fulgte en skærmfod med føromtalte dyre Pro Display XDR-skærm

(Image credit: Future)

Forskelligt tilbehør

Du skal dog stadig vælge mellem skærmfoden eller VESA-monteringsbeslaget, hvor andre skærme ville inkludere begge. Hvis du vil have en skærmfod, der både vipper og kan justeres i højden, skal du bruge yderligere 2.600 kr. Det er den slags 'skjulte' ekstra omkostninger, der sætter mange menneskers tålmodighed på prøve, når det kommer til Apple.

Du kan også konfigurere Studio Display til at komme med nano-tekstur glas for at hjælpe med at minimere refleksioner. Dette koster yderligere 2.700 kr. Vi har brugt andre Apple-enheder med nano-teksturglas og er blevet imponeret over effekten, især under forhold, hvor der er mange omgivende lyskilder, der normalt kan forårsage distraherende refleksioner eller blænding. Det er langt fra en nødvendig opgradering, men hvis du hader refleksioner, kan du overveje at betale lidt ekstra.

(Image credit: Future)

Vi har manglet en nydesignet 27-tommer iMac i et stykke tid nu, og Studio Display kan være det tætteste, vi kommer på en i øjeblikket. Skærmens design minder utroligt meget om den nye 24-tommer iMac, men med en større skærm og uden Mac-indbygget. Tilslut denne skærm til den kompakte Mac Studio eller Mac mini, og du får en lignende oplevelse.

Studio Displays specifikationer se attraktive ud for digitale kreative sjæle og på en eller til en vis grad retfærdiggøre den høje pris. Skærmen på 27 tommer har en 5K-opløsning på 5.120 x 2.880, hvilket giver en pixeltæthed på 218 pixels per tomme (PPI). Dette resulterer i skarp og detaljeret billedkvalitet.

Den understøtter også en milliard farver, tilbyder 600 nits lysstyrke og kommer med P3 brede farveskala, som er særligt nyttig for videoredigering. Der er også den nu obligatoriske support til True Tone, Apples proprietære teknologi, der justerer billedet på skærmen afhængigt af de omgivende lysforhold. Dette kan gøre en vis forskel, men som altid, for fagfolk, der kræver høj farvenøjagtighed, bør denne funktion slås fra for de bedste resultater.

(Image credit: Future)

Ydelse

Under brug tilbyder Studio Display lys og levende billedkvalitet samt meget gode betragtningsvinkler. Selvom du sidder i en akavet vinkel foran Studio Display, ser de viste billeder stadig godt ud, hvilket gør det til et godt valg af skærm, hvis du ofte har folk, der stimler sammen omkring dig, når du vil vise dem dit arbejde.

Betragtningsvinklerne er dog knapt så gode på grund af den reflekterende skærm. Når man ser fra en vinkel, kan man ofte alt for let se refleksioner på skærmen, og det kan være distraherende. Opgradering til nano-tekstur-skærmen vil sandsynligvis eliminere dette (vi fik desværre ikke prøvet Studio Display med denne konfiguration), men som vi nævnte tidligere, betyder det, at man skal betale ekstra.

Studio-skærmen har også et 12 MP ultravidvinkel-webcam med 122-graders synsfelt indbygget, tre mikrofoner i studiekvalitet og seks højttalere, og disse er alle af høj kvalitet, så du måske ikke føler behov for at tilslutte eksterne enheder.

Højttalerne er meget gode og tilbyder høj og klar lydkvalitet med en god basdybde. At se film på Apple TV+ så meget godt ud på trods af manglen på HDR, og højttalerne gjorde det godt med at ledsage handlingen på skærmen med slagkraftige lyde og tydelig dialog. Musik lød også meget godt, i betragtning af at disse er indbyggede højttalere.

Den særlige lydunderstøttelse var mindre imponerende. Vi prøvede et par numre i Dolby Atmos og følte ikke rigtig, at lyden kom fra omkring os. Virtualiseret surroundlyd er altid en udfordring at få til at fungere ordentlig, og det kan aldrig sammenlignes med fysiske højttaleropsætninger. Dette gælder desværre også Studio Display.

(Image credit: Future)

Mikrofonerne gør i det rigtig godt med at optage din stemme, mens de minimerer baggrundsstøj. De gør også et anstændigt stykke arbejde med at indspille musikinstrumenter. Selvom professionelle musikere og musikproducenter gerne vil bruge en ordentlig mikrofon, er den stadig praktisk til hurtigt at optage demoer, når maqn føler sig inspireret.

Webkameraet er også godt, og i denne nye verden, hvor mange af os er afhængige af at foretage videoopkald med kolleger, kunder, venner og familie, er det en reel bonus at have et indbygget webcam af høj kvalitet.

A13 Bionic, som også findes i moderne iPhones og iPads, tilføjer Center Stage til webkameraet. Dette panorerer og zoomer intelligent webcam'et for at holde dig i rammen, selvom du bevæger dig rundt. Ydeevne i lavt lys er også forbedret af A13 Bionic, mens højttalerne kan drage fordel af Dolby Atmos-speciallyd til 3D-lignende lyd. Du kan også bruge Apples virtuelle assistent, Siri, til håndfri kontrol. Det er værd at bemærke, at nogle anmeldere andre steder mener, at resultaterne af webcammet var ret dårlige. Vi brugte webkameraet på et kontor med masser af omgivende lys, hvilket kan have resulteret i bedre resultater.

Webkameraet, højttalerne og mikrofonerne er alle forstærket af A13 Bionic-chippen, som også er inkluderet i Studio Display. Dette er en fed funktion, og en der uden tvivl gør mest for at få Studio Display til at skille sig ud på et overfyldt marked.

Det er alle gode funktioner, men bortset fra den øgede webcam-kvalitet, er de – igen – ikke rigtig nødvendige. De fungerer også kun med kompatible Macs, MacBooks og iPads. Hvis du har en aldrende Mac, der ikke kan køre macOS Monterey 12.3 eller nyere, eller en iPad, der ikke kan køre iPad OS 15.4 eller nyere, så kan du gøre brug af disse funktioner. Det samme gælder for eksempel tilslutning af en Windows 11 bærbar computer. Det vil fungere, men du får ikke de A13-drevne ekstrafunktioner.

(Image credit: Future)

Manglende funktioner

For en skærm til denne pris er der nogle mærkbare funktioner, som ikke er inkluderet i Studio Display. Det mest bemærkelsesværdige er måske manglen på HDR (High Dynamic Range). Denne funktion, som bruges til større kontrast og mere naturtro farver, er grundlæggende for skærme (og tv'er) i disse dage, selv budgetskærme (med varierende grad af succes), så dens fravær her er en rigtig skam. Hvis du for eksempel er en videoreditor, der arbejder på et tv-program eller en film, som vil blive vist i HDR, vil du ikke kunne se effekten på Studio Display.

Den maksimale lysstyrke på Studio Display er 600 nits, og selvom det er helt i orden, og stadig giver et flot, levende billede, når det er i brug, blegner det sammenlignet med f.eks. skærmen på MacBook Pro 14-tommer, som tilbyder en maksimal lysstyrke på 1.600 nits. MacBook Pro 14-tommer, og også 16-tommer-modellen, har en Liquid Retina XDR-skærm med mini LED-teknologi – hvilket gør skærmene klart de bedste, du i øjeblikket kan få på en bærbar computer.

Så det faktum, at Studio Display ikke kommer med den samme teknologi, er en skuffelse. Det er sandsynligt, at det skyldes, at brug af teknologien på 27-tommer skærm på Studio Display ville presse prisen op til latterlige niveauer, men det betyder, at den nye skærm udklasses af MacBook Pro.

Studio Display-skærmen maxer også ved 60 Hz. Selvom dette er standard for 4K- og 5K-skærme, ser vi nyere ultra-high-definition-skærme, der kommer med understøttelse af højere opdateringshastigheder. Jo højere opdateringshastigheden er, jo glattere og mere lydhør kan den føles at arbejde på. Med de nye MacBook Pro'er, der kommer med ProMotion-understøttelse - med op til 120 Hz opdateringshastigheder, føles det igen som en forpasset mulighed.

Studio Display kommer heller ikke med den slags porte, du ville forvente af en skærm. Der er ingen HDMI- eller DisplayPort-muligheder. I stedet er der en enkelt Thunderbolt 3 (USB-C) indgang, som også kan oplade den enhed, du tilslutter. Der er også tre USB-C-porte i en hub til tilslutning af yderligere enheder.

Dette viser, hvor Mac/iPad-centreret designet er på Studio Display. Hvis du allerede har en Apple-enhed, så er dette en fin tilføjelse, der holder dit skrivebord fri for diverse kabler. At bruge et enkelt USB-C-kabel til at tilslutte skærmen til din enhed er bestemt tiltalende.

Men for ældre enheder eller stationære pc'er, som ikke har en USB-C-port, så fungerer Studio Display ikke - og du kan glemme alt om at tilslutte en spillekonsol. Selvom ingen ville købe Studio Display til at spille spil på, er det rart at have en skærm, der kan bruges til flere formål. Studio Display er ikke den slags skærm.

(Image credit: Future)

Køb den, hvis…

Du er en kreativ fagmand

Studio Display er skræddersyet til kreative fagfolk, og hvad angår skærme i professionel kvalitet, er den rimeligt overkommelig.

Du køber en Mac Studio

Det er ikke tilfældigt, at Studio Display blev lanceret samtidig med Mac Studio - de fungerer glimrende sammen.

Du ønsker dig en 27-tommer M1 iMac

Det ser ikke ud til, at Apple hat tænkt sig at udgive en ny 27-tommer iMac med Apples M1-chips lige med det samme, så Studio Display kombineret med som Mac mini eller Mac Studio er et anstændigt (men dyrt) kompromis.

Køb den ikke, hvis…

Du vil have en multifunktionsskærm

Studio Display er kun designet til kreativt arbejde og har kun en USB-C-indgang, hvilket begrænser, hvor nyttig den er.



Du redigerer HDR-optagelser

Manglen på HDR-understøttelse er skuffende, når du ser medier, men det er en deal-breaker, hvis du redigerer HDR-optagelser.

Du bruger Windows-enheder

Mens Studio Display fungerer fint med Windows bærbare computere og pc'er, går du glip af nogle af dens bedste funktioner, hvis du ikke bruger en Mac.