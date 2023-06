Samsungs gratis app til Galaxy-mobiler skal redde dine mislykkede fotos

Samsungs Galaxy-flagskib er allerede blandt verdens bedste kameratelefoner, men virksomhedens nye AI-drevne fotoredigeringsapp lover at være et praktisk sikkerhedsnet til de billeder, der ikke går helt som planlagt.

Samsung Galaxy Enhance-X-appen, som oprindeligt blev lanceret for lidt under et år siden, men derefter fjernet fra Galaxy Store efter ankomsten af Android 13, er nu trådt ud af beta-fasen igen til nogle udvalgte mobiler. Disse inkluderer Samsung Galaxy S23 og Z Fold 4, men du kan se den fulde liste over understøttede mobiler nedenfor.

Så hvad kan appen, som gør den så speciel? Mens nogle af funktionerne som HDR og støjreduktion allerede er tilgængelige i de bedste fotoredigeringsapps som Snapseed, er de mest nyttige funktioner i Galaxy Enhance-X-appen dens AI-drevne løsninger på almindelige fotoproblemer.

For dem, der har travlt, er der en hurtig funktion kaldet Magic, som lover at ordne det grundlæggende (reducere støj og sløring, tilføje tekstur). Men hvad der er mere interessant, er de specifikke lokale justeringer, der lader dig fjerne skygger, fikse sløring og endda fjerne refleksioner.

For et par år siden ville den slags redigeringer have taget en del tid for en erfaren Photoshop-bruger at lave manuelt. Men at kunne fjerne skygger - som appen effektivt gør ved at kombinere automatisk detektion, maskering og generativ udfyldning - er nu en hurtig proces på enheden og gør det muligt hurtigt at flytte billeder fra kassér-kategorien til beholde-kategorien.

Den anden fordel ved disse AI-funktioner er, at Galaxy Enhance-X-appen, ligesom Google PhotoScan, også kan forbedre dine gamle fotos. Det indbyggede Old Photo-værktøj lover at "gendanne og give ekstra klarhed til gamle eller beskadigede fotos". Vi ser frem til at teste, hvordan det klarer sig i forhold til konkurrerende scanningsværktøjer som Googles.

Desværre er Galaxy Enhance-X-appen ikke tilgængelig på alle Samsung-mobiler. Men den fungerer på alle telefoner i Galaxy S23-, S22-, S21-, S20- og Note 20-serien plus Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2, Z Flip 5G og Z Flip LTE-enheder, der kører på One UI 5.1 eller nyere.

Hvis du har en ældre enhed, bør du stadig kunne bruge appen i fremtiden. Samsung har sagt, at support til Galaxy A-serien, Galaxy M-serien og Galaxy-tablets vil være tilgængelig "på et senere tidspunkt".

Fotografering med mobiltelefon bliver lettere

(Image credit: Samsung)

De bedste AI-kunstgeneratorer har måske taget de fleste overskrifter på det seneste, men AI-drevne fotoredigeringsværktøjer som Galaxy Enhance-X-appen er lige så nyttige - især på mobilen. Det er nu blevet meget nemmere at forbedre, snarere end at generere, de billeder, vi tager på vores mobiler, takket være apps som Samsungs nye app og ved hjælp af tilsvarende desktop-apps som Luminar Neo. Alt dette er med til at gøre mobilfotografering mere tilgængeligt, selv for begyndere og dem, der ikke kan bruge avanceret fotoredigeringssoftware som Photoshop.

Samsungs app er utvivlsomt et svar på Googles store indsats på dette område, især Magic Eraser - som nu er tilgængelig på din iPhone eller Galaxy-mobil som en del af et Google One-abonnement. Hvorvidt al denne foto-perfektioneringsteknologi faktisk er en god ting for vores fotos, kan diskuteres, og TechRadars kameraredaktør Tim Coleman argumenterede for nylig for, at autenticitet faktisk er vigtigere end den AI-drevne glamour af perfektion. Men uanset hvad du mener om netop det spørgsmål, er det stadig rart at have muligheder.