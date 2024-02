iPhone SE 4 kommer måske tidligt i 2025

Rygterne om iPhone SE 4 har svinget voldsomt de sidste 12 måneder: måske er den droppet, måske er den ikke, måske får den Dynamic Island, som de andre iPhones har. Nu forudsiger en ny rapport en lancering i begyndelsen af 2025 sammen med en større skærmopgradering.

Ifølge den sydkoreanske hjemmeside The Elec (via Wccftech) vil den næste iPhone SE blive lanceret "tidligt næste år". Det bliver tilsyneladende også den første i SE-serien, der kommer med en OLED-skærm, som iPhones på flagskibsniveau har haft siden 2017.

Vi har allerede hørt begge disse rygter før - men det faktum, at de bliver rapporteret igen, giver dem lidt ekstra troværdighed. Elec siger, at skærmproducenter som Samsung konkurrerer om at forsyne Apple med de nødvendige OLED-paneler.

Den pågældende OLED-skærm siges at være den samme som den, der sidder på iPhone 14, som Apple stadig sælger. Det er til dels derfor, at iPhone SE-serien fås til en lavere pris: Apple genbruger ældre komponenter, som har været i deres produktionslinjer i et stykke tid.

Ventetiden fortsætter

iPhone SE kan opdatere sit udseende denne gang. (Image credit: Apple)

Vi så sidst en iPhone SE blive præsenteret i marts 2022 - tjek vores anmeldelse af iPhone SE 3 for alle detaljerne om den - og Apple har ikke virket til at have særligt travlt med at lancere en ny. Men de har nu ældre flagskibs-iPhones til salg for dem, der ønsker en billigere løsning, og der er også et travlt marked for brugte iPhones.

Rapporter fra sidste år antydede, at Apple havde opgivet planerne om endnu en iPhone SE, måske fordi de ikke kunne se de salgstal, der ville gøre en ny model umagen værd. Men nu ser det ud til, at vi faktisk får iPhone 4 SE at se engang i 2025.

Der har været snak om, at iPhone SE 4 endelig vil få et mere moderne look, denne gang ved at fjerne den gamle hjemknap og tilføje Face ID og Dynamic Island. Det vil uden tvivl gøre den mere tiltrækkende for potentielle købere.

Redesignet kan også meget vel komme med en forøgelse af skærmstørrelsen. Når det er sagt, vil enheden selvfølgelig stadig komme med kompromiser - sandsynligvis et enkelt kamera på bagsiden og et ældre chipsæt under motorhjelmen.