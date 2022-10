Se med, når Nothing lancerer Ear (stick) høretelefoner i dag

Den hypede Nothing Phone (1) blev præsenteret for verdenspressen den 12. juli, af Carl Pei, der er udvikleren bag den nye mobil. I præsentationen gjorde han igen og igen klart, at Nothing er et firma, der har en anderledes tilgang til mobiltelefoner.

Firmaet arbejder nu på at åbne deres første flagship butik i London, som ifølge Nothing skal åbne inden jul 2022. I mellemtiden er Nothing nu klar med deres næste produkt - et sæt høretelefoner, som virksomheden kalder Nothing Ear (stick).

Meet Ear (stick) in 24 hours.Our most advanced audio product yet. Learn why at the Ear (stick) Reveal. Tomorrow, 15:00 BST. https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/dHggjRPe9LOctober 25, 2022 See more

Nothing Ear (Stick) (Image credit: Nothing)

Nothing Ear (stick) - Se lanceringen live

Nothing har ikke afsløret alverden omkring de nye høretelefoner endnu. I et tweet kalder firmaet dem for deres "mest avancerede produkt til dato". Det kan betyde, at der ikke er tale om et par helt almindelige høretelefoner, men at der er tale om høretelefoner med ekstra funktioner. Det er ikke usandsynligt, at der her er tale om høretelefoner med aktiv støjreducering. Men det må vi altså vente og se til i efter middag kl. 16, når de bliver officielt præsenteret.

Du kan følge lanceringen af Nothing Ear (stick) på to måder:

1. Gå til virksomhedens hjemmeside og følg livestreaming her - Nothing Live (Åbner i nyt vindue)

2. Gå til YouTube og se lanceringen live her - Nothing YouTube (Åbner i nyt vindue)

Første fysiske butik i London

(Image credit: Nothing)

Nothing afslører også, at de åbner deres første flagship butik i Soho/London senere på året. Her får de første 100 kunder mulighed for at købe et par unikke, nummererede Ear (stick) høretelefoner, og Nothing vil selvfølgelig sælge alle deres produkter - høretelefonerne Ear (1), mobilen Nothing Phone (1) og de nye høretelefoner Ear (stick) - i butikken. Her finder nok også tilbehør til de forskellige produkter, så Nothing-fans kan shoppe amok, når butikken åbner senere på året.