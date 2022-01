Xiaomi lancerer Redmi Note 11-serien af billige mobiler med gode specs

Xiaomi vil udfordre verdensmarkedet med deres Redmi Note 11-serie af mobiltelefoner - her er Xiaomis første lancering i 2022

I sidste uge annoncerede Xiaomi, at de nu har solgt mere end 240 millioner enheder i Redmi-smartphone-familien. 2022 bliver også et intenst år for brandet - nu har de præsenteret de Redmi Note 11-serien og lancerer fire nye enheder på det globale marked.

Xiaomi vil give deres brugere billige mobiltelefoner med udvalgte teknologier på topniveau, og det vil de gøre med Redmi Note 11-serien. De tilbyder en kraftfuld teknologi og høj ydeevne i en ny og lavere prisklasse, end hvad man normalt forbinder med flagskibsmodeller. Ved den globale lancering den 26. januar 2022, fremviste de fire nye modeller, hvor Redmi Note 11 Pro 5G, og den prisvenlige Redmi Note 11 NFC vil blive lanceret i Norden i den nærmeste fremtid. De lokale priser og startdatoer for salg vil blive præsenteret nærmere lanceringen.

Flagskibsmodellen hedder Redmi Note 11 pro 5G

Redmi Note 11 pro 5G har en 6,67 tommer 120 Hz AMOLED-skærm i FHD+ opløsning og en primær kamerasensor på 108 megapixel, som er udstyret med en Samsung HM-sensor på 1/1,52 tommer. Den understøtter billedforbedringsfunktioner såsom pixelbinding (9:1) og dobbelt ISO-tilstande, til at fange motiver med stort dynamisk område og farvegengivelse, selv i svagt lys. Et kamera på otte megapixel med en ultra-vidvinkel på 118 grader og et separat kamera til makrofotografering supplerer hovedsensoren. Frontkameraet er på 16 megapixel.

Skærmen har en berøringsfølsomhed på 360 Hz og lysstyrke på op til 1200 nits. Den har en otte-kerne Snapdragon 695-processor med 6nm-teknologi og en clock-frekvens på op til 2,2 GHz og stereohøjttalere. Turbo Charge, som blev introduceret i sidste års flagskibsmodeller fra Xiaomi, understøttes også her og muliggør opladning på 67W, hvilket betyder, at batteriet på 5.000 mAh kan gå fra helt 0 - 50 % strøm på 15 minutter. Med et 5.000 mAh batteri betyder det sandsynligvis, at det tager ca. 35-40 minutter at nå op på 100%

Redmi Note 11 NFC er lidt mindre og har lidt mindre specs. Men den har stadig en AMOLED-skærm på 6,43 tommer og 90 Hz opdateringshastighed, hvor også her er der fire kraftige kameraer til forskellige former for specialfotografering, herunder en dedikeret dyb kameralinse. Den omkostningseffektive allround-telefon har en Snapdragon 680-processor og hurtigopladningsunderstøttelse på 33W.

(Image credit: Xiaomi )

Redmi Note 11 Pro 5G

Skærm - 120Hz, 6.67” FHD+ AMOLED DotDisplay

108MP hovedkamera

8MP ultra-vidvinkel

2MP makrokamera

Selfiekamera 16MP in-display frontkamera

Mål og vægt - 164.19mm x 76.1mm x 8.12mm, 202g

Processor - Snapdragon 695

Lyd - Dobbelt højttalere 3,5 mm med jackstik til hovedtelefon

Sikkerhed - Fingeraftrykscensor på siden, AI Face Unlock

Opladning og batteri - 5.000 mAh batteri, understøtter 67W kablet turbo-opladning

Modeller: 6GB/64GB, 6GB/128GB, 8GB/128GB

Farver - Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue

(Image credit: Xiaomi)

Redmi Note 11 NFC

Skærm - 90Hz, 6.43” FHD+ AMOLED DotDisplay

50MP hovedkamera

8MP ultra-vidvinkel

2MP makro kamera

2MP dybde kamera

Selfiekamera- 13MP in-display frontkamera

Mål og vægt - 159.87mm x 73.87mm x 8.09mm, 179g

Processor - Snapdragon 680

Lyd - Dobbelt højttalere 3,5 mm med jackstik til hovedtelefon

Sikkerhed - Fingeraftrykscensor på siden, AI Face Unlock

Opladning og batteri - 5.000 mAh batteri. 33W kablet Pro hurtigopladning

Modeller - 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB

Farver - Graphite Gray, Twilight Blue, Star Blue