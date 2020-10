Xbox Series X skulle være udkommet meget tidligere – derfor ændrede det sig

Vi har i et stykke tid vidst, at Microsofts Xbox Series X vil blive lanceret op til jul (mellem oktober og december), men det ser ud til, at det ikke altid har været tilfældet.

Ifølge Brad Sams fra Thurrot, som er en kendt insider inden for industrien når det kommer til Microsoft-nyheder, blev den originale frigivelsesdato for Xbox Series X angivet til at være i slutningen af august, men blev i sidste ende ændret med udbruddet af Covid-19.

Hvis Microsoft havde frigivet Xbox Series X i løbet af sommeren, ville det have været en markant anderledes tilgang for virksomheden og konsoludgivelser generelt. Historisk set har konsolhardware en tendens til at udkomme i løbet af november, selvom Nintendo ændrede denne tendens for nylig ved at frigive Nintendo Switch i marts.

Covid-19 påvirkede dog ikke kun Xbox Series X-lanceringen. Microsofts stærkt rygtede Xbox Series S (Project Lockhart) er også blevet påvirket af pandemien og skulle udkomme efter Xbox Series X i enten oktober eller november. Xbox Series S bliver en billigere og mindre kraftfuld version af Xbox Series X, men Microsoft har endnu ikke bekræftet dens eksistens trods adskillige lækager.

Planerne ændrede sig

Det ville have været interessant at se, om et eventuelt forspring i forhold til Sonys PS5 ville have betalt sig for Microsoft, selvom der kun ville være tale om et par måneder.

I øvrigt antyder timingen af Xbox Series S-lanceringen, at Microsoft ville bekæmpe Sonys nye konsol med en billigere model, som forbrugerne kunne tage med i overvejelserne.

Men sådan bliver det desværre ikke, da Covid-19 fortsætter med at være et problem, og vi kommer derfor ikke til at spille Xbox Series X i august. I stedet må vi tålmodig vente på Microsofts næste konsolgeneration og håbe, at planerne ikke ændres igen. Vi bliver forhåbentlig klogere på flere af oplysninger om Xbox Series X under Xbox Juli-begivenheden, hvor Microsoft viser frem førstepartstitler som Halo Infinite og Senua’s Saga: Hellblade 2 frem.