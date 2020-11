Xbox Series X får lyd fra danske Bang & Olufsen

Danske Bang & Olufsen, det danske globale luksuslydmærke, har annonceret, at de arbejder sammen med Xbox om at etablere "en nyt high-end lydenhed", i tide til lanceringen af Xbox Series X.. Bang & Olufsen har oplyst, at den ønsker at "tage højde for det avancerede segment inden for spil", hvilket betyder, at uanset hvad de arbejder på, sandsynligvis ikke kommer til at blive billigt. De nye lydenheder (formodentlig headsets) vil omfatte "Designet til Xbox"-funktioner, som sikrer problemfri forbindelse og en bedre brugeroplevelse.

I en pressemeddelelse, delt på Bang & Olufsens officielle Twitter-konto, sagde Christoffer Poulsen, vicepræsident og leder af produktstyring i Bang & Olufsen:

”Spillebranchen er vokset markant i de sidste par år på tværs af aldersgrupper, køn og lande, og vi forventer, at denne tendens vil fortsætte.

”Teknologien er avanceret markant inden for spil, og forbedring af lydoplevelsen giver os en mulighed for os at spille en nøglerolle.”

We are excited to announce that we have joined forces with @Xbox to create a new audio proposition catered for the high-end segment within #gaming, leveraging our core capabilities of sound, design and craft. More to come on what that means soon. #Xbox #BangOlufsenJune 9, 2020

Poulsen tilføjede: "Ved at komme ind i spillebranchen ønsker vi at gøre, hvad vi gør bedst: at levere enestående lyd pakket ind i forbløffende design og solidt håndværk."

Matt Kesselring, leder af hardwarepartnerskaber hos Xbox, antydede, at enheden også kan være bærbar: ”Vi er glade for at samarbejde med Bang & Olufsen for at bringe et nyt premium-niveau af lyd til markedet for Xbox og Bang & Olufsen fans rundt om i verden, der kan tages med dig overalt, hvor du elsker at spille Xbox. ”

Virksomhederne sagde, at flere oplysninger vil blive delt, når de er tilgængelige, men i øjeblikket kan vi kun spekulere på, hvilken slags bærbar højttaler eller trådløse hovedtelefoner Bang & Olufsen har i støbeskeen. Én ting er dog sikker: ud fra det danske mærkes langvarige historie at dømme, vil hardwaren sandsynligvis have en høj pris.