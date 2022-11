Viaplay fejrer Premier Leagues 30 års jubilæum

Premier League, har 30 års jubilæum. Det fejrer Viaplay med egenproduktioner om Erling Haaland-fænomenet, en ny sæson af ’Viaplay Premier Panel’, ’PL30’, Arsenal-dokumentaren ’The Invincibles’ og mange andre dokumentarer, hvis fælles mål er at hylde fodbolden.

Efteråret har været intenst og fyldt med højdepunkter, ikke mindst Erling Haalands indtog i Manchester City. Den unge nordmand har taget Premier League med storm og har blandt andet sat en utrolig rekord ved at score hattrick tre gange i sine første otte kampe. Det og meget mere vil blive fremhævet i endnu et ny-produceret program om Erling Haaland, som får en eksklusiv Viaplay-premiere under landholdspausen.

En anden eksklusiv oplevelse, der venter seerne, er en ny omgang ’Viaplay Premier Panel’ med blandt andre Viaplays egne fodboldeksperter Jaap Stam og Fredrik Ljungbjerg, der debatterer udvalgte klubber fra den engelske fodboldliga.

Men Viaplays fodboldfest er langt fra ovre. Udover de nævnte Premier League dokumentarer kan de danske fodboldfans også se frem til premierer på nye dokumentarfilm som “Green Lions”, om Camerouns VM-hold i 1990, “Maradona: The Fall”, om argentinerens skandaløse VM i 1994, “The Phenomenon: The Definitive Story of Ronaldo”, om målscoreren, der også var en del af Brasiliens guldhold som portrætteret i “Brazil 2002: The Real Story”. Og sidst men ikke mindst venter der seerne en italiensk programperle med dokumentaren ’My Name is Francesco Totti’, hvor det italienske Roma-ikon ser tilbage på sin fantastiske karriere.