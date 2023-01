USA sagsøger Google for annonce-monopol

Det amerikanske Justitsministerium (Åbner i nyt vindue) har netop indledt en retssag mod Google, fordi de mener, at tech-giganten har monopol på digital annoncering. Ifølge anklagerne har Google brugt sin magtfulde positioner inden for digital annoncering til at undertrykke konkurrencen og til at øge priserne for både annoncører og forbrugere.

Målet med retssagen er at fjerne Googles monopol på markedet for digital annoncering, så konkurrerende firmaer kan komme ind på markedet, og så konkurrencen kan komme annoncørerne tilgode. Lige nu vurderer det amerikanske justitsministerium, at Google sidder på 30 % af den digitale annoncering. Hvis USA vinder over Google kan techgiganten blive tvunget til at sælge ud af sin annoncevirksomhed. Det kommer dog helt sikkert til at tage langt tid at afgøre en sag i denne størrelsesorden, og det vil sandsynligvis vare år, inden sagen er afgjort.

Google anklaget for konkurrenceforvridende tiltag

Det amerikanske justitsministerium mener, at Google aktivt har arbejdet på at opnå dette monopol med en lang række konkurrenceforvridende tiltag, som blandt andet omfatter:

Opkøb af konkurrenter: Opkøb for at opnå kontrol over vigtige digitale reklameværktøjer, der bruges af udgivere af websteder til at sælge reklameplads;

Monopolisering af Googles værktøjer: Hjemmesideudgivere låses til Googles digitale værktøjer ved at kun at gøre det muligt at finde annoncører via Googles egne værktøjer. Samtidig er det kun muligt at få realtidsadgang til annonce-auktioner, når man bruger Googles egne annonceservere;

Forvridning af auktionskonkurrencen: Google begrænser realtidsbud på annoncer til sin egen annoncebørs og forhindrer konkurrerende annoncebørsers mulighed for at konkurrere på samme vilkår som Googles annoncebørs, og

Manipulation af auktioner: Manipulation af auktionsmekanikken på tværs af flere af virksomhedens produkter for at isolere Google fra konkurrence, fratage rivaler fordele ved stordrift og forhindre udviklingen og vækst af konkurrerende teknologier.

Dyrere for annoncører og USA's regering

"Ministeriets skelsættende skridt mod Google understreger vores engagement i bekæmpelsen af magtmisbrug i markedet", siger vicejustitsminister Vanita Gupta i søgsmålet (Åbner i nyt vindue). "Vi hævder, at Google har udnyttet udgivernes indtægter til egen profit, og at de har straffet udgivere, der har søgt efter alternativer. Disse handlinger har svækket det frie og åbne internet og øget reklameomkostningerne for virksomheder og for USA's regering, herunder for vores militær."

"Dagens retssag har til formål at stille Google til ansvar for dets mangeårige monopoler inden for digitale annonceringsteknologier, som indholdsskabere bruger til at sælge annoncer, og som annoncører bruger til at købe annoncer på det åbne internet", sagde vicestatsadvokat Jonathan Kanter fra justitsministeriets kartelafdeling. "Vores klage indeholder detaljerede påstande, der forklarer, hvordan Google i 15 år har udvist en vedvarende adfærd, der har haft - og fortsat har - den virkning at skubbe rivaler ud af markedet, mindske konkurrencen, puste annonceomkostningerne op, reducere indtægterne for nyhedsudgivere og indholdsskabere, kvæle innovation og skade udvekslingen af information og idéer i det offentlige rum."

Ifølge det amerikanske justitsministerium har Google nu monopol på de digitale værktøjer, som næsten alle større udgivere af websteder bruger til at sælge annoncer på deres websteder (publisher ad server); det kontrollerer det dominerende annoncørværktøj, som hjælper millioner af store og små annoncører med at købe annonceinventar (advertiser ad network); og det kontrollerer den største reklamebørs (ad exchange), en teknologi, der kører realtidsauktioner for at matche købere og sælgere af onlineannoncering.