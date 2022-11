Tyson Fury i nyt boksebrag på Viaplay

Lørdag den 3. december byder Viaplay på et nyt boksebrag på Tottenham Hotspur Stadium, når sværvægtskongen Tyson Fury træder ind i bokseringen. The Gipsy King havde ellers sagt stop, men kunne ikke holde tomheden ud og er nu overraskende tilbage i ringen, hvor han sætter sin WBC-titel på spil mod den engelske rival Derek Chisora, live og eksklusivt på Viaplay pay-per-view.

"Når du har to tunge fyre, der støder sammen, så er der nogen, der bliver slået ud. Hvis han får et slag ind på mig, et stort sving, bliver jeg slået ud. Hvis jeg lander et stort sving på ham, så bliver han slået ud, så fansene kommer til at vinde", siger Tyson Fury.

Bokseinteressen i Storbritannien er på et rekordhøjt niveau, hovedsageligt, fordi England har nogle af verdens bedste sværvægtere. Den bedste af dem alle er den ubesejrede WBC-mester Tyson “Gipsy King” Fury (32-0-1), der i sin seneste kamp slog Dillian Whyte ud foran 94.000 tilskuere på Wembley Stadium. Nu tyder alt på, at Tyson Fury og Derek Chisora (33-12) vil tiltrække et stort publikum på Tottenham Hotspur Stadium med en kapacitet på over 60.000.

Selve titelkampen kæmpes lørdag den 3. december, hvor alle de nordiske boksefans får mulighed for at sidde ringside til en fantastisk fight night. Boksebraget vises udelukkende som pay-per-view på Viaplay og koster 499 DKK. For kommende PPV-begivenheder se viaplay.dk/ppv.