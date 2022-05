Twitter skal betale milliardbeløb i forlig om misbrug

Twitter skal betale 150 millioner dollar – svarende til lige over en milliard danske kroner – i et forlig som drejer sig om beskyldninger om misbrug af private oplysninger som for eksempel telefonnumre til at målrette annoncering, efter selskabet havde oplyst brugerne om, at oplysningerne var af sikkerhedsmæssige årsager.

Det skriver Reuters ifølge Computerworld.

Ifølge mediet dækker forliget over brud på USA’s sikkerheds- og privatlivslovgivning fra maj 2013 til september 2019.

Det er myndigheden Justice Department og Federal Trade Commission (FTC), som har annonceret, at Twitter betaler milliardbeløbet. Derudover skal Twitter nu også forbedre sin datasikkerhed og sin praksis for at overholde lovgivningen.

"Twitter indhentede data fra brugere under påskud af at udnytte dem til sikkerhedsformål, men endte derefter med også at bruge dataene til at målrette brugere med annoncer," sagde FTC’s formand Lina Khan i en erklæring ifølge Reuters og fortsætter:

"Denne praksis påvirkede mere end 140 millioner Twitter-brugere, mens den øgede Twitters primære indtægtskilde." Det rapporterer Computerworld.

Twitters chief privacy officer, Damien Kieran, sagde i en erklæring, at Twitter med forliget "har tilpasset os agenturet om operationelle opdateringer og programforbedringer."

Tesla-stifteren Elon Musk udviser bekymring om forliget.

"Hvis Twitter ikke var sandfærdig her, hvad er ellers ikke sandt? Dette er meget bekymrende nyheder," skriver Elon Musk på Twitter.

Elon Musk har oprindeligt lagt et bud på lige over 300 milliarder kroner for Twitter, men har derefter sat handlen på pause grundet uenigheder med selskabet om målinger af andelen af bots og falske konti på det sociale medie. Herefter er aktien faldet gevaldigt, og Elon Musk har nu angiveligt ønsket en lavere købspris, hvilket Twitter har afvist. Sådan skriver Computerworld.