Twitter lider nederlag i sag mod Elon Musk

Twitter skal levere dokumenter fra en tidligere Twitter-direktør, som Tesla-direktør Elon Musk sagde var en nøglefigur i beregningen af antallet af falske konti på platformen, ifølge en retskendelse mandag.

Det skriver Reuters ifølge Computerworld.

Bot- og spamkonti på Twitter er blevet et centralt spørgsmål i den juridiske kamp om, hvorvidt Elon Musk skal gennemføre sit køb på 44 milliarder dollar af selskabet.

Twitter er nu beordret til at indsamle, gennemgå og producere dokumenter fra tidligere General Manager for Consumer Product Kayvon Beykpour. Sådan lyder dommen fra Kathaleen McCormick fra Delaware Court of Chancery ifølge Computerworld.

Kayvon Beykpour forlod Twitter, efter at selskabet i april indvilligede i at blive opkøbt af. Han bliver i Elon Musks retsakter beskrevet som en af de ledere, der er "mest intimt involveret i" at bestemme mængden af spamkonti.

Dommeren nægtede samtidig Elon Musks anmodning om adgang til 21 andre personer med kontrol over relevant information.

Elon Musk anklagede tidligere på måneden Twitter for at have misrepræsenteret antallet af reelle aktive brugere på platformen, hvilket Twitter har afvist. Virksomheden har anklaget ham for at bryde sin aftale om at købe virksomheden og vil have dommeren til at beordre ham til at gennemføre handlen til 54,20 dollar per aktie. Det skriver Computerworld.