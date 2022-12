TV 2 Play har rundet 1 million abonnenter

Her i årets fjerde kvartal har TV 2 rundet en strategisk milepæl. 1 million betalende abonnenter på TV 2 Play er en realitet.

TV 2's mål er, at de skal nå ud til 1,3 millioner danske husstande i 2025.

Det er særligt konkurrencen fra de globale streamingkonkurrenter, som TV 2 Play skal kæmpe imod, skriver meremobil.dk

TV 2 offentliggjorde i november tal, der viste, at streaming for første gang er mere udbredt hos danskerne end traditionelt tv. Undersøgelsen viste, at 3,7 millioner mennesker streamer hver uge (målt i 2022), hvilket svarer til 65 procent, men “kun” 54 procent ser traditionelt tv hver uge.

“Vi er både glade og stolte over, at så mange danskere vælger vores indhold til, og at langt de fleste af dem holder fast i TV 2 Play som én af deres foretrukne streamingtjenester. At vi har nået denne vigtige milepæl, bekræfter, at danskernes adfærd og tv-vaner er under markant opbrud, og at mange skifter fra eller kombinerer traditionelt tv med streaming. Det stiller høje krav til, at vi fortsat investerer i dansk kvalitetsindhold, rettigheder og digital udvikling, for konkurrencen er hård, siger TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, ifølge meremobil.dk i en pressemeddelelse med nyheden om milepælen.

TV 2 Play og Netflix er også dem, som danskerne svarer, at de er mindst tilbøjelige til at opsige, hvis der skal prioriteres blandt de mange streamingtjenester.

Prisen for TV 2 Play er på mellem 49 og 219 kroner om måneden alt efter hvilken pakke man vælger. Det skriver meremobil.dk