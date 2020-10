Stor lækage peger på, at Apple Watch 6 får søvnsporing, bedre forældrekontrol m.m.

Apple Watch 6 ligner efterhånden en lang ønskeliste af længeventede funktioner såsom søvnsporing, bedre forældrekontrol og forbedrede ECG-scanninger, hvis vi skal tro den lækkede iOS 14-kode, som 9to5Mac er kommet i besiddelse af.

Vi havde allerede hørt om søvnsporing i et kommende Apple Watch, og dette stykke kode bekræfter nu, at iPhone Health app vil få mulighed for at indstille mål for søvn, hvilket antyder, at denne data vil komme fra Apple Watch 6.

Det kommende Apple Watch 6 og watchOS 7 kan også få flere selskabelige funktioner såsom udskiftning af urskiverne, deling af billedalbums og et nyt ”tachymeter” afstandmåling på analoge ure, som sidder på falsen på infograph urskiver.

Lækagen peger samtidig mod nye forældrekontrolsindstillinger, som lader en iPhone styre andre Apple Watches, som eksempelvis bruges af børn. Eksempelvis vil man kunne begrænse kontakter og musik). En ny funktion kaldet Schooltime kan lade forældre begrænse funktioner og apps, som er tilgængelige inden for specifikke tidsrum.

Hvad skal vi bruge iltniveauet i blodet til?

Samme kodelæk afslører ifølge 9to5Mac, at Apple Watch 6 kan få mulighed for at måle iltniveauet i blodet, hvilket allerede er muligt med Fitbit Versa 2.

Selvom 95% til 100% af målinger af iltniveau i blod er nomale, regnes et fald under 90% som lavt og et fald under 80% kan over længere perioder ifølge 9to5Mac resultere i hjertestop eller vejrtrækningsproblemer

Den lækkede iOS 14-kode antyder, at Apple Watch 6 vil informere bæreren, hvis deres iltniveau i blodet falder til et alarmerende lavt niveau. Koden siger dog ikke noget om hvilke software- eller hardware-ændringer vi kan forvente i Series 6 eller watchOS 7, som skal kunne måle iltniveauet. Det vil nok kræve en optisk sensor: eksempelvis Withings ScanWatch, som stadig afventer myndighedernes godkendelse, før den bliver frigivet på markedet, benytter SpO2-sensorer, som udsender og absorberer lysbølger for at måle blodets iltniveau.

Apple Watch 6 vil have bedre ECG-scanninger, som nøjagtigt vil spore målinger mellem 100 og 120 slag i minuttet – et spænd som Apple Watch 4 og Apple Watch 5 havde det svært med, ifølge 9to5Mac. Det er igen uvist hvilken hardware eller software som skal til for at opnå dette.

