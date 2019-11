Spring den kedelige intro over i Red Dead Redemption 2 på PC

Red Dead Redemption 2 er kun lige landet på PC, før en række såkaldte ”mods” er klar til spillet.

Som Eurogamer kunne fortælle, inkluderer disse et mod fra DigitalDreams, som giver et ”fotorealistisk” makeover via ReShade( et grafisk efterbehandlingsværktøj– så du skal først installere dette efter anvisningerne) som hævder at forbedre farver, skygger, tone mapping og skarphed.

Der er allerede en anden version klar af disse mods, som hedder the Simple Realistic ReShade.

En anden modder har delt en save file, som er oprettet lige efter introen. Henter du den, kan du let springe hele introen over på PC, hvis du eksempelvis allerede har spillet spillet på konsol. Det er ganske praktisk – følg bare instruktionerne og placer filen i den korrekte mappe (C:\Users\<name>\Documents\Rockstar Games\Red Dead Redemption 2\Profiles).

En anden modder tilbyder en save file, hvor du kan starte spillet fra kapitel 3.

Det bliver vildere endnu

Sidst kan du hente et ‘Arthur Morgan som Joker’-mod, der som navnet antyder, får hovedpersonen til at ligne Jokeren. Som det ser ud nu, kan vi forvente mange flere mods fra disse gutter, herunder et mod, der får Arthur til at ligne Terminator. ”Jeg skal bruge dit tøj, dine støvler og din hest…”.

Andre tidlige mods ændrer på lydfilerne, så spillet lyder mere som det første Red Dead Redemption-spil (som aldrig udkom til PC) og indeholder det originale soundtrack – for nostalgiens skyld.

Alle ovenstående pakker stammer fra Nexus Mods, og vi forventer, at der kommer mange flere inden længe. Det samme gælder RedM, some er Red Dead Redemption 2s svar på det populære GTA V mod FiveM, som lader dig starte din egen multiplayer-server (så du eksempelvis kan lave en rollespilsserver). Folkene bag lover, at dette kommer til december.