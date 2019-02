Spotify slår ned på ad-blockere

Spotify har oprustet i kampen mod ad-blockere og helt konkret bandlyst brugen af dem i deres seneste retningslinjer. Ifølge en ny opdatering, kan det at omgå reklamer eller brugen af værktøjer til samme nu resultere i, at din konto bliver blokeret fra tjenesten.

Spotify har allerede værktøjer på plads, som skal identificere brugere, som bevidst undgår reklamerne og et estimat for sidste år konkluderer, at to millioner brugere benyttede deres gratis tjeneste uden at generere nogen indkomst til firmaet eller musikerne.

Tallet repræsenterer 1% af det totale antal brugere, og 2% af brugere der benytter den reklamefinansierede tjeneste. For en tjeneste så stor som Spotify, er dette et alvorligt problem.

Få mere ud af din musik med de bedste hovedtelefoner

Ingen ekstra chance

Indtil nu, har brugere der brød reglerne fået deres konti suspenderet, og blev sendt en advarsel via mail. Opgraderede de til en premium-konto eller fjernede deres ad-blockere, blev deres konti genetableret.

Nu har man smidt handskerne. Når de nye regler træder i kraft d. 1 marts, vil Spotify uden varsel blokere bruger, som bruger metoder til at undgå reklamerne. Ingen advarsel, ingen ekstra chancer.

Opdateringen kommer kun et par dage efter at Spotify har erhvervet sig to podcast-firmaer , så de kan blive en mere seriøs spiller inden for andet end musik-streaming.

”disse opkøb vil på fornuftig vis hjælpe os til at blive verdens førende platform for lyd, og give brugere rundt omkring i verden det bedste podcast-indhold, forbedre kvaliteten af vores lytteoplevelser samt forbedre Spotify-brandet”, udtalte firmaets administrerende direktør og medgrundlægger, Daniel Ek.