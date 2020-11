Sony: Prisen på PS5 vil ”understrege værdi frem for pris”

Vi har set spillene, vi har set konsollen - men vi ved stadig ikke, hvad PS5 kommer til at koste. Selv efter sidste uges store PlayStation 5-afsløring holder Sony stadig alle kort om sin nye konsol tæt til kroppen og henviser i stedet kun til vage henvisninger til dens tilsyneladende værdi.

PlayStation-direktør Jim Ryan talte med BBC og ønskede at "understrege værdi i modsætning til pris". Med det for øje tilbyder virksomheden to forskellige designs af PS5 - en diskbaseret udgave og en ren digital PS5.

Ryan sagde, at "forbrugere køber udelukkende digitalt i disse dage", og at virksomheden ville gøre "hvad vi typisk prøver at gøre" ved "blot [at tilbyde] valg" til sine forbrugere.

Men Ryan uddybede ikke denne 'værdi' med nogen konkrete bud på en pris, idet han ikke anerkendte, at selv 'værdi' kan defineres meget forskelligt afhængig af din indkomst.

Lancering midt i en økonomisk krise

Snakken om værdien bliver vigtigere end nogensinde, når vi tager den nuværende økonomiske krise med i betragtning. Den økonomiske krise forårsaget af Covid-19-pandemien har ikke vist sin fuldet effekt endnu, men det er underforstået, at mange nationer muligvis nærmer sig de værste recessioner i en generation, hvis ikke et århundrede.

Ryan forblev selvsikker omkring PlayStations evne til at yde i disse vanskelige økonomiske tider, men erkendte Sonys behov for at tilpasse sig en hurtigt skiftende situation.

"Traditionel visdom og historie viser, at vores forretning er en af de mere recessionstætte virksomheder," sagde Ryan.

"Men jeg tror, at dette vil skærpe vores behov for at sikre, at vi fokuserer på at få værdi på plads. Og jeg understreger værdi i modsætning til pris.

"Vi skal være mere opmærksomme end nogensinde før på at sikre, at den samlede værdipakke med hensyn til konsollen og spillene - udvalget af spil, kvaliteten af spil, mængden af spil - gør dette til noget, som vores samfund stræber mod."