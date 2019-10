Skarpt tilbud: Spar 33% på HP Omen 27

Hvis du er gamer og har brug for en god skærm til en ditto pris, er det oplagt at kigge indenom hos Komplett, der lige nu har et glimrende tilbud på HP Omen 27 (Z4D33AA).

Webbutikken har sat Omen 27 ned fra 4.490 kr. til 2.990 kr., hvilket med andre ord betyder, at du kan spare 33 procent på skærmen. Ifølge vores pristjek er det den absolut billigste pris blandt de gængse forhandlere herhjemme i skrivende stund.

Som navnet antyder, er der tale om en 27 tommer stor skærm. Den er udstyret med et TN-panel, og den kan prale af en opdateringshastighed på 165 Hz samt en eminent responstid på blot 1 ms – så det er altså en super hurtig monitor, vi her har fat i.

Samtidig kommer Omen 27 med Nvidias G-Sync-teknologi. Det vil sige, at skærmen og grafikkortets opdateringsfrekvens synkroniseres, hvilket minimerer risikoen for eksempelvis tearing og giver mere flydende billeder.

Hvis du ønsker at vide mere om HP Omen 27, eller ønsker at købe gamingskærmen, kan du klikke dig direkte videre til forhandlersiden via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet varer til og med den 31. oktober, eller så længe Kompletts lager rækker.