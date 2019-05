Den digitale fotoramme er blevet smart

Digitale billedrammer er på ingen måder en ny idé, men med nyeste version af deres digitale billedramme, har den danske startupvirksomhed Frameo formået at gøre en ellers kedelig produktkategori mere interessant – og smart!

De første generationer af digitale fotorammer havde dårlig billedkvalitet og det var besværligt og bøvlet at få de digitale billeder ind på skærmen. Billederne skulle opbevares på hukommelseskort og man fik alt for sjældent skiftet billederne ud, hvorfor rammerne hurtigt kunne ende med at samle støv.

Det ændrer danske Frameo på med deres nye digitale billederamme, som takket være en forbindelse til internettet opnår helt nye muligheder. Der er ganske vist stadig plads til et internt hukommelseskort, men rammen kan i sig selv indeholde mere end 10.000 billeder.

Brug din smartphone

Den smarte del består dog i hvordan billederne overføres til rammen, som har en berøringsfølsom skærm på 10 tommer.

Overførslen af billeder til rammen foregår rent digital og via en App på din smartphone. Fra rammen får du en kode, som du taster ind i appen på din telefon. Herefter kan du sende billeder direkte til rammen uanset hvor du befinder dig. Du kan oprette flere kontoer og herved lade venner og familie sende billeder direkte til rammen. Få løbende tilsendt friske billeder af børn og børnebørn eller del dine feriefotos imens du er er på ferie. Fra rammen kan du let vælge at slette hvad du ikke gider kigge på samt ændre indstillingerne for hvor længe et billede skal vises og hvornår rammen skal tænde og slukke.

Frameos digitale fotorammer kommer i flere forskellige størrelser og kan købes i udvalgte detailbutikker og webshops. Se den fulde forhandlerliste og læs mere på www.frameo.dk