Se traileren til femte sæson af The Handmaid's Tale

I sæson fem står June over for konsekvenserne af at have dræbt kommandør Waterford, mens hun kæmper for at omdefinere sin identitet og sit formål. Enken Serena forsøger at forbedre sin profil i Toronto, mens Gileads indflydelse kryber ind i Canada. Kommandør Lawrence arbejder sammen med Nick og tante Lydia, mens han forsøger at reformere Gilead og tage magten. June, Luke og Moira kæmper mod Gilead på afstand, mens de fortsætter deres mission for at redde og genforenes med Hannah.

Baseret på den klassiske roman af Margaret Atwood, er The Handmaid's Tale historien om livet i Gileads dystopi - et totalitært samfund i det, der tidligere var USA. Offred (Elizabeth Moss), en af de få frugtbare kvinder i den undertrykkende Republik Gilead, kæmper for at overleve som Tjenerinde for en magtfuld kommandør og hans indebrændte kone.

I serien medvirker Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel og Sam Jaeger.

Der er premiere på HBO Max i Danmark 15. september.

Du kan se traileren nedenfor: