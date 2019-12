Se med live: Astralis kæmper for førstepladsen på ranglisten

Efter den skuffende indsats i Miami tidligere på måneden, er det nu op til det danske Counter-Strike hold Astralis at finde tilbage til storformen og holde Liquid bag sig på HLTV.orgs rangliste.

Her har Astralis 992 point, mens Liquid er nærmeste forfølger med 806 point. På tredjepladsen er Nature Vincere med 549 point, så lige nu står kampen om førstepladsen udelukkende mellem Astralis og Liquid.

Weekends BLAST World Pro Series finder sted i Madrid den 10. og 11. maj, hvor verdens seks bedste Counter-Strike hold mødes. Den samlede præmiesum er her på 250.000 dollars, hvoraf 125.000 dollars går til vinderne, så der er masser at kæmpe for - ud over den samlede førsteplads på ranglisten.

Gruppespillet er Single Round-Robin format, og alle kampene er "best of one"-kampe. De to bedste hold i gruppespillet fortsætter til finalen, hvor det er bedst af tre kampe.

Se med live

Kampen kan ses på TV2 Play/TV2 Zulu med optakt fredag klokken 20.00, og i studiet er som sædvanlig kommentatorerne Andreas "JERN" Thomsen og Niels rizc" Topp.

Og som om det ikke var nok med det danske tophold, så kan du i øvrigt også opleve René "Cajunb" Borg, der er med på Cloud9-holdet.

Astralis' første kamp er fredag klokken 20.40, og mon ikke Astralis vil gøre alt for at revanchere sig for den forsmædelige 5. plads i Miami.