Samsungs præsenterer sine nyeste fladskærme til 2022

Samsung har lanceret nye fladskærme på CES 2022 i Las Vegas: MICRO LED, Neo QLED og Lifestyle TV kommer med det nyeste inden for billedkvalitet, lydteknologi og smarte funktioner. Neo QLED er optimeret med den nye Smart Hub, der muliggør smart indholdsstyring, videoopkald,multitasking på skærmen og NFT-håndtering.

Samsung har afsløret MICRO LED, Neo QLED og Lifestyle TV ved CES 2022 og lover forbedringer inden for billed- og lydkvalitet, flere skærmstørrelser, tilpasseligt tilbehør og en opgraderet brugergrænseflade.

MICRO LED: Imponerende skærmteknologi

Som Samsungs mest avancerede skærm skal MICRO LED levere enestående billedkvalitet med hjælp fra 25 millioner mikrometer store LED'er, der individuelt producerer lys og farve. Det skaber ifølge Samsung en fantastisk oplevelse gennem større dybde, levende farver og et øget niveau af klarhed og kontrast. På CES 2022 har Samsung præsentere MICRO LED i tre forskellige størrelser - 110", 101" og 89".

Ud over hardwareinnovationer understøtter 2022-versionen af MICRO LED 20-bit gråtonedybde. Dette betyder, at MICRO LED-modeller kan fange alle detaljer i en scene og tilbyde fin kontrol med over 1 million trin af lysstyrke og farveniveauer, og her lover Samsung en fænomenal HDR-oplevelse. Skærmen kan også vise 100 procent af DCI- og Adobe RGB-farveskalaen, hvilket resulterer i naturtro farver. Fjernsynet har i øvrigt et 99,99 procent skærm-til-ramme-forhold, så det bliver ikke meget af rammen, du får at se.

MICRO LED-tv kommer med forbedret brugervenlighed og tilpasningsfunktioner.

Art Mode giver brugerne mulighed for at skabe deres eget kunstgalleri ved at vælge og vise deres yndlingskunstværker eller digitale fotografier. 2022 MICRO LED kommer også med to eksklusive kunstværker af kunstner og designer Refik Anadol.

Multi View giver brugerne mulighed for at se indhold fra fire forskellige kilder samtidigt - fra enhver eller alle de fire HDMI-porte - i 4K-opløsning med op til 120 fps.

Dolby Atmos - fjernsynet har top-, side- og bundhøjttalere, der skal levere multi-dimensionel lyd.

Neo QLED med dybde og surround-lyd

(Image credit: Samsung)

Takket være Neo Quantum-processoren og de fremskridt inden for billedteknologi og lyd, som den leverer, så vil 2022 Neo QLED kunne skabe fremragende billeder og fordybende lydlandskaber. Dette års Neo Quantum Processor introducerer BLU (baggrundsbelysningsenhed) med Advanced Contrast Mapping og 14-bit graduering for bedre kontrol over lyskilden - Quantum Mini LED'er. Dette giver TV'et mulighed for at styre lysstyrken i 16.384 trin, firedoblet fra de tidligere 4.096 trin.

Den nye Shape Adaptive Light-teknologi gør brug af Neo Quantum-processoren til at analysere linjer, former og overflader for at styre formen af lyset fra Quantum Mini LED, som forbedrer lysstyrken og præcisionen af alle former på skærmen. Resultatet er ifølge Samsung forbedret billedkvalitet, der viser fuldt HDR-indhold. Samsungs 2022 Neo QLED er også udstyret med Real Depth Enhancer, en multi-intelligens billedkvalitetsalgoritme. Det skal gøre seeroplevelsen mere virkelighedstro ved at analysere og tilpasse objekter på skærmen i forhold til baggrunden, hvilket skal skabe en følelse af dybde.

Derudover har Samsungs 2022 Neo QLED EyeComfort-tilstand, som automatisk justerer skærmens lysstyrke og tone baseret på en indbygget lyssensor og information om solnedgang og -opgang. Efterhånden som lyset i brugerens omgivelser ændrer sig, vil skærmen gradvist reducere mængden af lys og fremhæve varmere toner og dermed justere niveauerne af blåt lys herefter. Dette skaber en mere behagelig seeroplevelse i mørke omgivelser ved at reducere det blå lys.

Neo QLEDs lydfunktioner får også en opgradering. 2022-produkterne kommer med OTS Pro, der er baseret på OTS (Object Tracking Sound), der styrer lyden, så den bevæger sig rundt i rummet for bedre at følge objektet på skærmen. OTS Pro indeholder kraftfulde opadvendte højttalere, der skaber øvre surroundlyd. 2022 Neo QLED leverer også en enestående Dolby Atmos-lyd takket være tilføjelsen af Samsungs nye topkanalshøjttalere. Med flerkanalshøjttalere placeret overalt på TV'et skaber Neo QLED en dynamisk lydoplevelse.

Lifestyle TV integrerer design og teknologi i flot indpakning

(Image credit: Samsung )

Samsungs Lifestyle-skærme til 2022 kombinerer sømløst design og teknologi for en unik og personlig oplevelse. En ny mat skærm med anti-reflekterende og anti-fingeraftryksegenskaber er blevet anvendt på 2022-modellerne af The Frame, The Sero og The Serif.

The Frame tilbyder ifølge Samsung nu en endnu mere realistisk kunstoplevelse takket være en anti-refleks og lavreflekterende panelteknologi karakteriseret ved en mat skærm. Det modvirker også fingeraftryk og pletter, så brugerne kan nyde deres yndlingskunstværk i perfekt stand. Rammen fås i størrelser fra 32" til 85".

The Serif kommer også med en mat finish på rammen, der smelter sammen med det matte display. Dette er for at give TV'et et flot og stilfuldt udtryk. Med tilføjelsen af en størrelsesmulighed på 65" er The Serif nu tilgængelig i størrelser fra 43" til 65".

The Sero tilbyder en optimeret seeroplevelse med den nye Matte Display i både vertikal og horisontal position. Den nye vertikale Multi View-funktion tager multitasking til næste niveau og giver brugerne mulighed for at se forskellige typer indhold på skærmen eller søge efter information online, mens de ser noget andet.

Ny Smart Hub og apps for en forbedret brugeroplevelse

Samsungs Smart TV kommer i 2022 med en ny Smart Hub, der gør det nemt for brugerne at finde deres yndlingsindhold. Smart Hubs sidebar tillader også et nemt skifte mellem forskellige kategorier såsom Media, Gaming Hub og Ambient.

Gaming Hub: Samsung Gaming Hub giver spillere mulighed for hurtigere at opdage og hoppe ind i spil via spil-streamingtjenester. Spillere får adgang til et omfattende spilbibliotek gennem Samsungs partnerskab med udbydere som NVIDIA GeForce Now, Stadia og Utomik. Gaming Hub vil ikke desværre være tilgængelig på det nordiske marked.

Watch together: Den nye app giver brugerne mulighed for at videochatte med venner og familie, mens de ser deres yndlingsprogrammer og -film sammen.

NFT Platform: Denne app er en brugervenlig og integreret platform til at opdage og købe digitale kunstværker via MICRO LED, Neo QLED og The Frame.

Smart Calibration: Denne funktion giver brugerne mulighed for at finjustere indstillingerne for optimal billedkvalitet. Grundtilstanden er en hurtig og nem måde at kalibrere skærmene på inden for 30 sekunder, mens den professionelle tilstand optimerer skærmene til neutral billedkvalitet på cirka 10 minutter.