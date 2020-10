Samsung-telefoner mister måske de medfølgende opladere - bliver Galaxy S30 den første?

Først hørte vi et rygte om, at iPhones muligvis ikke vil sælges med opladere i kassen fra dette års iPhone 12 og frem. Nu ser det ud til, at Samsung-telefoner måske følger trop med nogle af deres telefoner.

Denne rapport kommer fra ETNews, et koreansk nyhedssite, der erklærede, at Samsung overvejer at droppe de medfølgende opladere til nogle af sine smartphones i 2021 og fremad. Det interessante ord her er 'nogle', og det ser ud til, at hvis det er sandt, vil de fleste Samsung-telefoner stadig vil have opladere i kassen.

Samsung diskuterer angiveligt med sine partnere om, hvordan man går videre med denne plan om ikke at putte opladere i kasserne. Idéen antages at stamme fra et ønske om at skære i produktionsomkostninger i betragtning af den aktuelle økonomiske situation.

Efter at rygterne om, at iPhone 12 ville udkomme uden en oplader begyndte at cirkulere, gav mange mennesker udtryk for deres meninger.

Nogle er glade for, mobilproducenterne er blevet mere miljøbevidste, (da mange allerede har kompatible opladere), mens andre er bekymrede for, at virksomheden gør det for at spare penge, snarere end for at holde prisen på telefonen nede.

Vi må vente og se, hvad der er tilfældet for Samsung Galaxy-telefoner, især når man tænker på, at de er udstyret med en USB-C-port, som gør dem kompatible med en lang række opladere. Forhåbentlig vil manglen på en oplader i æsken resultere i en lavere pris for telefonerne.

Desuden er Samsung en af de største telefonproducenter i verden, og hvis de holder op med at putte opladere i alle kasserne, sparer det en betydelig mængde elektronisk affald.

Er dette Samsung Galaxy S30?

Den første store telefon fra virksomheden i 2021 vil sandsynligvis være Samsung Galaxy S30, og da Galaxy S-serien telefoner typisk leveres med opladere, der ikke tillader hurtigopladning, vil det give mening for virksomheden at droppe dem helt.

Fordi serien sandsynligvis også vil ligge i den dyre ende, kan dette forhåbentlig også hjælpe virksomheden med at holde omkostningerne på et minimum.

Når det er sagt, kan der være grunde til, at det kan være et rygte i forhold til andre telefoner fra virksomheden. Måske dette vil være en bedre ordning for Galaxy A-serien, så prisen kan holdes så langt nede som muligt. Men der er også en chance for, at Galaxy Note 30 ender med at blive en fuldstændig ”portløs” enhed, så du slet ikke behøver et ladekabel.

Kun tiden kan vise, om virksomheden beslutter at sende sælge sine enheder uden opladningskabler eller ej. Vi må vente til 2021.