Samsung sagsøges i Australien for ”misvisende” Galaxy-mobilreklamer

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) hiver nu den Sydkoreanske elektronikgigant Samsung i retten med påstand om, at smartphone-producenten har vildledt forbrugerne angående vandtætheden i deres Galaxy-enheder.

Ifølge ACCC “har Samsung proklamret vidt og bredt på sociale medier, online, TV, billboards, brochurer og andet, at Galaxy-telefoner er vandtætte og vist dem blive brugt i havet samt svømmepøle.”

Denne fremstilling hævder ACCC er falsk markedsføring og vildleder kunderne til at to, at Galaxy-telefoner ”kan bruges eller udsættes for alle typer vand herunder havvand og svømmepøle.”

ACCC siger ikke, at Samsung telefoner ikke er vandtættte. Deres problem går nærmere på den måde det Koreanske firma har reklameret for deres produkter på, og hentydningen til graden af denne vandtæthed.

Eksempelvis vise ren reklame for Samsung Galaxy A5 i Australien hvordan en surfer skærer igennem en bølge, imens en anden reklame for Samsung Galaxy S7 viser to personer hoppe i en pool med tøj på.

Selvom mange af Galaxy-telefonerne herunder Galaxy S og Galaxy A-serien kan modstå vand af varierende grad afhængig af deres IP-certificering, er ACCC ikke tilfredse med, at der på hjemmesiden står med småt , at Samsung Galaxy S10-telefoner kun er tests i ferskvand.

En reklame for Samsung Galaxy A5 | Image: Samsung (Image credit: Samsung)

En premium funktion

For at understøtte sin sag, vil ACCC medtage mere end 300 offentliggjorte reklamer fra forskellige platforme siden 2016, som viser telefonerne i forskellige vandmiljøer, herunder saltvand og svømmepøle, som de hævder, at Samsung ikke har belæg for at benytte i sin markedsføring.

ACCC har desuden noteret sig, at nogle af Samsungs telefoner sælges til højere priser grundet deres IP-certificering. Eksempelvis high-end-mobilen Galaxy S10e, som er dyrere end Galaxy J8, der ikke har nogen officiel IP-certificering.

Med over en million solgte Galaxy-telefoner i Australien, er ACCC bekymret for, at forbrugerne ikke har truffet deres købsbeslutning på et korrekt grundlag, eftersom reklamerne er designet med det formål at tiltrække sig opmærksomhed, uden at komme med belæg for sine påstande. Dette har ifølge ACCC givet Samsung ”en urimelig konkurrencemæssig fordel” på markedet.

Samsung står modsat ved sit markedsføringsmateriale og siger, at de vil forsvare sig, når sagen bliver taget op i Australiens føderale domstol.