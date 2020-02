Samsung presser på for at få Xbox Series X til at understøtte ultrabrede skærme

En af de mest interessante ting ved PC gaming i 2020 er det store udvalg af muligheder, som du kan spille dine spil på, og det lyder nu som om, at Samsung vil have Microsoft til at bringe noget af dette til Xbox Series X.

Samsung talte for nyligt med PCGamesN og kunne her fortælle, at de var i dialog med Microsoft omkring understøttelse af ultrabrede skærme i Xbox Series X.

De nuværende konsoller understøtter ikke de ekstra brede skærme, og både Xbox One X og PS4 Pro er begrænset til 16:9-opløsninger op til 4K. Det lyder måske godt, men der er samtidig en masse fede skærme derude, som disse konsoller ikke kan håndtere.

Du kan naturligvis stadig godt spille både Xbox One eller PS4-spil på en af de bedste ultrabrede skærme. Men fordi begge skærme kun udsender et 16:9-format, får du sorte grimme sider på hver side af billede. Lykkedes det Samsung at presse Microsoft til at understøtte mere ukonventionelle skærmformater, kan vi ende med at se spil renderet i mere indlevende opløsninger.

Det er ganske vist næppe sandsynligt, at dette kommer til at ske, men det vil være gode nyheder for de, som ejer denne type skærme. Til syvende og sidst ved vi reelt endnu meget lidt om, hvad de kommende konsoller vil være i stand til.

Vi gætter alligevel

Uanset hvor fedt det vil være, hvis de brede opløsninger bliver understøttet af Xbox Series X, forholder vi os skeptiske. Konsoller er ikke ligefrem kendt for at være fleksible, når det kommer til det signal de udsender, og understøtter oftest kun en eller to opløsninger. Skal Xbox Series X understøtte bredere skærme, skal spiludviklerne også tilføje de bredere opløsninger til deres spil Muligheden for at pille ved skærmindstillingerne er noget der næsten altid har været forbehold PC-folket.

Men alt håb er ikke ude endnu. En af de mere interessante ting vi så i de genopfriskede udgaver af PS4 og Xbox One X var de nye grafikindstillinger i en række populære spil – selv om disse stadig var ret begrænsede.

Fordi Microsoft lader til at gå I en retning, hvor de skaber et ”økosystem” som både indeholde Xbox-konsoller og de bedste gaming-pc’er, kunne det godt tænkes, at grafikindstillingerne finder vej til konsolversionerne af Xbox-spil.

Hvis vi tager spil som Gears 5 og Halo: the Master Chief Collection på PC som eksempler, understøtter de allerede ultrabrede skærme. Teoretisk set skulle det ikke være særlig svæt, at gøre det samme muligt på konsolsiden, især når spillet allerede understøtter det på en anden platform.

Vi ved ikke om denne kompatibilitet finder vej til næste generation af konsoller, eller om spillene overhovedet vil udnytte det, hvis den gør. Men vi er stadig meget interesserede i muligheden. Vi håber snart at blive klogere på Xbox Series X, og afventer blot besked fra Microsoft.