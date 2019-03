Samsung har allerede planer om at droppe hulkameraet

En af nyskabelserne i den nye Samsung Galaxy S10 -serie er hulkameraet på fronten, som giver telefonerne en skærm, der stort set fylder det hele - men nu bekræfter Samsung, at de allerede har planer om at droppe denne på kommende enheder.

Under en briefing beskrev underdirektøren for Samsungs R&D-gruppe, Yang Byung-duk, Samsungs planer om at skabe en telefon med en skærm, der fylder hele fronten, og med et kamera og højttaler under skærmen. Denne kant-til-kant-skærm har ikke noget hak eller hul – men der er et stykke vej igen.

Ifølge Byung-duk, er ligger denne nye futuristiske skærm stadig et par år ude i fremtiden. I mellemtiden vil Samsung fokusere på at reducere størrelsen af hullet til kameraet i Galaxy S11 eller andre kommende enheder, indtil det er så småt, at det i teorien er usynligt.

Udover at gemme kameraet væk under skærmen, kunne Byung-duk også afsløre, at Samsung arbejder på en løsning, der gør de muligt skabe lyd via skærmen, så man helt undgår huller i toppen. LG har allerede en telefon, hvor dette er muligt – på LG G8 ThinQ vibrerer skærmen, hvilket gør den til en boombox – og Samsung skulle ikke være langt efter.

Skærm-til-body-forholdet på 93.1% i Samsung Galaxy S10, samt den smalle kant omkring samme, er imponerende, og vi afventer spændt på hvilke løsninger firmaet vil komme på, for at øge tallet til 100%.