Sådan tjekker du, om din Netflix konto er blevet hacket

Netflix har erobret en stor del af de moderne tv-seere, der langsomt, men sikkert flytter sig over på de store streamingtjenester. Det gælder også her i Danmark, hvor især mange unge vælger det gammeldags flow-tv fra til fordel for blandet andet Netflix, der sågar også er begyndt at producere danske serier.

Og som det gælder for alle mulige andre populære ting på nettet, så følger internet-piraterne og hackerne med i kølvandet på serie- og filmsucceserne.

Flere pirattjenester på nettet er nu begyndt at tilbyde billig adgang til Netflix, HBO eller en af de andre streamingtjenester. Men det kan rent faktisk være dig, der betaler for den billige adgang.

De nye tjenester kan kun tilbyde billig adgang, fordi de har hacket i tusindvis af Netflix-konti, og det er de oplysninger, de sælger videre. Det betyder, at det muligvis er din konto, der giver adgang til en række pirat-seere.

Og hvordan finder du så ud af, om du er blevet hacket?

En af mulighederne er at holde øje med, de forslag, som Netflix kommer op med til din profil. Tjek, om der er ting, du ikke har set i kategorien "Se videre med profilen XXX (dit profilnavn)". Hvis der her er film eller serier, du bestemt ikke har set, så er din konto muligvis blevet hacket.

Tjek jævnligt

Du kan også vælge en anden metode. Oppe i højre hjørne af skærmen kan du se dit konto-logo. Klik på det og vælg Konto. Der har du mulighed for at se de seneste aktiviteter på din Netflix-konto. Foregår der mystiske ting, så kan du logge alle enheder, der har adgang ud. Det gør du ved at klikke på Log af alle enheder. Herefter er det en god idé at skifte password.

Det er også en god idé at tjekke regelmæssigt, for de nye pirattjenester garanterer deres kunder, at de får en ny adgang tilsendt, hvis den, kunden bruger bliver lukket.

Så du kan roligt regne med, at der hele tiden bliver hacket løs – og at du ikke kan vide dig 100 procent sikker, bare fordi du har skiftet password en enkelt gang. Gør det med mellemrum, så er der ingen, som kigger dig over skulderen.

Foto: Pixabay