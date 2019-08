Sådan streamer du US Open 2019

Tennisturneringen US Open fik sin start i går, hvor amerikanske Venus Williams fejede banen med dopingdømte Sharapova. Det skete på under en time, og dermed var russeren ude af billedet.

Men heldigvis er der fortsat masser af fremragende tennis at glæde sig til. I dag, tirsdag den 27. august kl. 17.00 danske tid, går Caroline Wozniackis jagt på et godt resultat i gang, og det sker mod kinesiske Yafan Wang. Stedet er Grandstand, som er US Opens tredjestørste bane, og forhåbentlig får vi efterfølgende set mere til den 19. seede dansker.

Du skal have fat i Eurosport Player, hvis du vil streame, hvad der for mange er årets største tennisbegivenhed. For et fuldt abonnement skal du af med 129 kroner om måneden, men hvis du i stedet vælger at forudbetale for et helt år, kan du spare en del penge, idet du kan komme ned på 82,50 kr. om måneden (990 kr. om året).

Lille bold på stor skærm

Men én ting er at have de hårdtslående tennisspillere farende rundt på skærmen på din bærbare eller mobilen, en anden er at holde styr på den lille runde bold, der ofte bevæger sig med over 100 kilometer i timen.

Så hvis du vil have US Open op i en ordentlig størrelse, så kan vi anbefale en Chromecast, der med en nem og hurtigt opsætning sender billederne fra din mobil eller bærbare trådløst op på din store tv-skærm.

Skulle du hænde at mene, at et Eurosport Player-abonnement koster lidt rigeligt blot for at se tennis – selv om du får adgang til stort set alle kampene – så er det værd at være opmærksom på, at der også er masser af anden sport på kanalen, såsom cykelløb, fodbold og FIA Championship.