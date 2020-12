Sådan ser du Alene hjemme online: Stream den klassiske julefilm nu

Få ting skriger juletid som en overbelastet mor, der råber "KEVIN!" efter sin frække otte-årige søn. Det er rigtigt: Det er tid igen til at se på en af de bedste julefilm, der nogensinde er lavet, og lær den dysfunktionelle McCallister-klan at kende igen. Læs videre, mens vi forklarer, hvordan du ser en Alene hjemme via streaming online.

Sådan ser du Alene hjemme online Alene hjemme kan udelukkende streames på Disney+ i de fleste lande. Heldigvis er det ikke kun en super tjeneste, men den er også super billig - Disney+ koster 59 kr. om måneden, så ikke meget mere end prisen på en filmudlejning online.

For dem, der ikke kender Alene hjemme (Home Alone), spiller Macaulay Culkin rollen som Kevin McCallister, et forholdsvis normalt (men ret forsigtigt) forstadsbarn, som efterlades af sin familie, der tager på ferie - på en næsten lige så afslappet måde som du eller jeg glemmer at pakke en tandbørste, når vi beslutter at fly til Paris.

Mens Kevin er hurtig til at nyde den frihed, som de fleste børn nok ville, hvis de blev sluppet fri - fx spise sin vægt i is og pine den lokale pizzafyr - indser han snart, at familiens hus er truet, og kun han kan beskytte det par tåbelige indbrudstyve.

Harry og Marv spilles af Joe Pesci og Daniel Stern. Den dumme duo har grundigt holdt øje med McCallisters velhavende kvarter og er sikker på, at det bliver et let bytte - men Kevin har andre idéer.

Catherine O'Hara, John Heard og Kieran Culken, som medvirker i den fantastiske rollebesætning i denne familievenlige film fra 1990, er med til at sikre morskaben. Den er instrueret af Chris Columbus, produceret af den legendariske John Hughes og bedømt børnevenlig af af filmagenturer.

Følg vores guide nedenfor for at få detaljerede oplysninger om, hvordan du kan se Alene hjemme online. Spoiler-alert: Alt, hvad de fleste har brug for, er et Disney Plus-abonnement. God jul, ya filthy animal!

Sådan ser du hjemme alene med Disney+ lige nu

Nu, hvor Disney+ er lanceret i Nordamerika, Europa og dele af Asien og Latinamerika, er det nemmere end nogensinde før at se Alene hjemme med denne streamingtjenesten. Hvis du er i et land, der har adgang til Disney Plus, skal du bare gå til Disney+-websitet og tilmeld dig tjenesten for at se alt det, du har lyst til. Ud over, at de helt eksklusivt kan vise Alene hjemme og Alene hjemme 2 (samt Alene hjemme 3 og 4, hvis du skal have det hele med), får du masser af andet eksklusivt Disney Plus-indhold som The Mandalorian, og tjenesten giver også adgang til Disneys enorme bagkatalog fra dem og Fox. Det betyder, at voksne kan se alle episoder af Simpsons, mens børnene kan se klassiske Disney-film som Askepot, Den Lille Havfrue, Løvernes konge og mere. Et Disney+-abonnement giver dig også adgang til de nyeste Marvel-film og hele Star Wars-serien - alt for kun 59 kroner om måneden .

Sådan sparer du penge på Disney+ lige nu

Disney Plus er allerede billigere end konkurrerende streamingtjenester som Netflix, men du kan spare endnu mere, hvis du tilmelder dig et årsabonnement, som giver dig 15% rabat på den månedlige pris. Det kan godt være, at du skal betale hele beløbet fra starten, men med så meget indhold at se, tvivler vi på, at du løber tør for undholdning, inden de 12 måneder er gået. Det koster 598 kr. om året.

Hvad skal jeg ellers vide om Disney+?

Siden tjenesten først blev lanceret i 2019 er Disney Plus blevet ved med at stige i popularitet, og ud over klassikere som Alene hjemme får abonnenterne også nye film som Black Beauty 2020 - og endnu flere store udgivelser som Soul, der kan ses frem til denne feriesæson.

Streamingtjenesten har apps til iOS og Android (selvfølgelig) og kan ses online via lignende Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One and Roku-streamingenheder.

