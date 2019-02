Så er den gal igen med Windows 10 October 2018-opdateringen – nu kan den skabe fejl i Windows Media Player

Microsoft har løst de større problemer med Windows 10 October 2018-opdateringen og har genoptaget udrulningen af opgraderingen, men det lader til, at der stadig er gremlinger på spil – seneste er der opdaget et problem med Windows Media Player.

Det ser ud til, at problemet omfatter både October 2018-opdateringen samt den foregående April 2018-opdatering, og det blev introduceret med en række kumulative opdateringer til Windows 10, der blev udsendt i sidste uge.

I et supportdokument, som Windows Latest har opdaget, bemærker Microsoft, at opdateringerne KB4467708 og KB4464455, udgivet den 13. november, muligvis forårsager et problem, hvor søgefunktionen under Windows Media Player kan stoppe med at fungere, når der afspilles visse filer.

Microsoft er tilsyneladende i gang med at "arbejde på en løsning og vil levere den i en kommende en opdatering". Med andre ord er der endnu et fiks på vej.

Et fåtal af brugere

Indrømmet; denne bug vil sandsynligvis ikke påvirke ret mange mennesker, da Windows Media Player (WMP) ikke bliver brugt i særlig stor udstrækning mere. Selv om medieafspilnings-app'en stadig er tilgængelig for Windows 10-brugere, udvikler Microsoft den ikke længere aktivt.

Med andre ord, så lever WMP sandsynligvis på lånt tid – især taget i betragtning, at Microsoft tidligere på året bad Windows 10-testere via en pop-up-besked om at skifte fra WMP til Movies & TV-app'en.

Under alle omstændigheder er et problem et problem. Og selv om det kun påvirker et fåtal af Windows 10-brugere under visse omstændigheder, er det endnu et problem at føje til den ynkeligt lange liste over ting, der er gået galt med Microsofts desktop-styresystem siden den oprindelige udgivelse af October 2018-opdateringen.