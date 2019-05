Red Dead Redemption 2 på PC: Får vi en PC-version?

Får vi nogensinde Red Dead Redemption 2 at se på PC? Rockstars åbne western-verden, Red Dead Redemption 2, blev sidste år i oktober lanceret til PS4 og Xbox One , hvorefter Red Dead Online siden blev tilføjet single-player-delen. Indtil videre kan spillet kun spilles på konsollerne, og selvom det kunne have været værre, er PC-gamerne blevet ladt i stikken og spekulerer stadig, om der er en mulighed for på sigt at komme til at se Red Dead Redemption 2 på PC.

For de spillere der ønsker den bedst mulige oplevelse, kan spillet allerede nu spilles i 4K på PS4 Pro eller Xbox One X , men intet kan i sidste ende slå en kraftig PC, som kan hive alle detaljerne frem og få det bedste ud af Rockstars spilmotor.

Så hvis du nu ikke ejer en konsol fra Sony eller Microsoft, hvad er udsigterne så for at du får Red Dead Redemption 2 at se på PC i nær fremtid? Vi har gennemgået de seneste rygter, som peger på en PC-udgave og kommer med vores bud på, hvornår vi kan forvente at få den at se.

Kommer vi til at se Red Dead Redemption 2 på PC?

De første rygter omkring en mulig PC-version af Red Dead Redemption 2 begyndte at dukke op i midten af oktober sidste år, efter onlineforhandleren MediaMarkt havde lagt en PC-version af spillet på deres hjemmeside sammen med datoen d. 31. december 2019. Opslaget blev dog hurtigt fjernet igen.

Rygterne tog igen til, da en LinkedIn-profil tilhørende en medarbejder hos Rockstar så ud til at beskrive arbejde på en PC-version af spillet – hvilket ligeledes blev ændret, da medierne fattede interesse.

Det bedste tegn kom, da Rockstar sendte en mobil/tablet app på gaden sammen med det nye Red Dead-spil . Denne skulle primært bruges til at se data fra spillet, dagbøger og breve samt kort. (se billede herunder)

Ved at rode grundigt i koden til denne fremskaffedes referencer til grafikindstillinger på en PC – kvalitet af skygger, rendering af græs og lignenden – ligesom mange linjer der specifikt henviste til PC, såsom 'PARAM_companionAutoConnectIpPC' eller 'CommandIsPcVersion(void)'. Du kan se den fulde liste på Rockstar Intel .

Der var desuden en reference til 'Oculus', som kun kan referere til VR-understøttelse.

Virtual reality virker som et godt match for spillet og det lyder særdeles interessant at kunne fordybe sig i verdenen fra en førstepersons perspektiv – og Red Dead 2 VR egner sig bedst til et dedikeret Oculus eller PC-headset.

Red Dead Redemption 2 på PC: lanceringsdato

Hvornår kan vi så forvente at se Red Dead Redemption 2 på PC? Rockstar kommer næppe med nogen officiel udmelding lige med det første, eftersom studiet i øjeblikket fokuserer deres kræfter på Red Dead Online.

Til trods for at det oprindelige Red Dead Redemption fra 2010 aldrig udkom på PC, overførte Rockstars senere spil såsom GTA IV og GTA V til PC seks måneder efter deres oprindelige konsollanceringer. Dette ville med andre ord pege på en lancering omkring april/maj 2019.

April er overstået og snart maj ligeså, så det er let at sige, at den forudsigelse ikke har vist sig at holde vand. Men nu er der jo også tale om en gigantisk åben verden, så det skulle ikke overraske os, hvis det tager et par måneder mere at bringe western-eventyret til PC – det tager meget arbejde at få et spil til at køre på forskellige systemer.

Men jo længere PC-gamerne skal vente, jo mere daler interessen.

