Prime Video på vej med første svenske original-serie

Prime Video melder at deres første nordiske Amazon Original-serie, Toppen, har fået grønt lys, og optagelserne er begyndt i Stockholm, Sverige. Den politiske satireserie, fordelt på seks afsnit af 30 minutter, vil være tilgængelig eksklusivt på Prime Video i Norden og mere end 240 lande senere på året.

Serien følger et valgår i Sverige, hvor det hidtil førende socialistiske parti, Demokratiska Samlingspartiet (DSP), er udfordret af dalende popularitet i meningsmålingerne. Partiet kæmper for at blive i stolen med kun seks måneder til valgdagen. Den ambitiøse pressesekretær, Lisa, arbejder for velfærdsministeriet, som er etableret af regeringen og resten af parlamentet i et forsøg på at udvise interesse for velfærd. Hun kæmper en daglig kamp for at holde sin frustrerede minister, Roxanne, i godt humør og ved høj kampgejst. Da de får en uventet henvendelse fra partiets excentriske spindoktor, Kaminsky, tager valgkampen en helt anden drejning. Roxanne forventes at blive frontfigur i årets valgkamp – valgkampens såkaldte drivkraft.

Sammen begynder de den udfordrende rejse mod toppen. Men hvad er Kaminskys plan helt præcist? Tror han på Roxanne, eller har han andre motiver gemt i ærmet? Serien følger karaktererne i deres komiske kamp for magten i kapløb med uret, der tikker ned til valgdagen.

Toppen er en moderne komedie, der sørger for masser af satiriske karakterer og situationer fyldt med drejninger og politik udfoldet midt i den svenske valgkamp.

Komedieserien Prime Videos første nordiskforfattede Amazon Original-serie, produceret af Amazon Studios og FLX, og den bliver lanceret eksklusivt på Prime Video i Danmark, Sverige, Norge, og Finland i efteråret 2022.

I Toppen vil man kunne se medvirkende som Sissela Benn, Klara Hodell Risberg, Robert Gustafsson, Eric Stern, Daniel Hallberg, Christopher Wollter og Leif Andrée med flere cast-annonceringer i vente og med Sara Haag som instruktør.

”Vi er meget begejstrede for samarbejdet med det talentfulde hold fra FLX, og vi ser frem til at producere vores første Amazon Original Nordic-serie, Toppen” siger Georgina Brown, head of European Originals, Amazon Studios. ”Vi har ambitiøse planer om at levere det allerbedste lokale indhold til vores nordiske publikum, og det er den nye annoncering et tydeligt eksempel på.”

”Vi glæder os meget til at kunne præsentere en nordisk historie, som vi ved, vil resonere med det nordiske publikum, og det er blot begyndelsen for os,” tilføjede Karin Lindström, head of Nordic Originals, Amazon Studios. ”Med Toppen vil vi tilbyde vores nordiske publikum en komedie fyldt med uforudsete drejninger og satire, der rent faktisk ville kunne finde sted bag kulisserne på den virkelige politiske scene ved det kommende valg i Sverige.”