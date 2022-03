PlayStations svar på Xbox Game Pass afsløret

Efter måneders rygter og spekulationer har Sony endelig afsløret den spiltjeneste, som Sony har udviklet for at konkurrere med Xbox's Game Pass. Der er tale om en kombineret version af PlayStation Plus og PS Now, som giver dig adgang til hundredvis af aktuelle og klassiske spil samt nye tilføjelser hver måned.

Vi har hørt om Project Spartacus siden sidste år, det var kodenavnet for Sonys PlayStation Plus i nyt look og med et navn, der var lavet specifikt for at forynge den 12 år gamle abonnementstjeneste. Sony har nu officielt afsløret, hvad de har arbejdet på, og selvom det stadig hedder PlayStation Plus, så tilføjer det meget mere indhold til det abonnement, som vi kendt gennem årene. Det ligner endelig en seriøs Xbox Game Pass-konkurrent for PS5- og PS4-ejere.

Fra juni næste år vil PlayStation Plus blive opdelt i tre abonnementstrin - PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium - hvor basisversionen giver dig adgang til det, vi forventer af det nuværende PlayStation Plus-abonnement, mens der kommer yderligere spil og ekstraudstyr på hvert trin.

Den største (og længe ventede) tilføjelse til tjenesten er muligheden for at streame et bibliotek af klassiske PlayStation-spil. Tilsyneladende vil hundredvis af gamle spil kunne spilles via Sonys cloud gaming-teknologi - selvom der endnu ikke er offentliggjort en liste over, hvad vi kan forvente.

PlayStation Plus Essential

Fordele:

Giver de samme fordele, som PlayStation Plus-medlemmer får i dag, f.eks.: To spil, der kan downloades hver måned Eksklusive rabatter Cloud-lagring af gemte spil Adgang til online-multiplayer-spil

Der er ingen ændringer for eksisterende PlayStation Plus-medlemmer på dette niveau.

Priser:

Europa €8.99 om måneden / €24.99 i kvartalet / €59.99 årligt

USA $9.99 om måneden / $24.99 i kvartalet/ $59.99 årligt

England £6.99 om måneden / £19.99 i kvartalet / £49.99 årligt



PlayStation Plus Extra

Fordele:

Giver alle fordelene fra Essential-niveauet

Tilføjer et katalog med op til 400 af de mest underholdende PS4- og PS5-spil - herunder storhits fra vores PlayStation Studios-katalog og fra tredjepartsudviklere. Spillene i det ekstra katalog kan alle downloades.

Pris:

Europa €13.99 om måneden / €39.99 i kvartalet / €99.99 årligt

USA $14.99 om måneden/ $39.99 i kvartalet/ $99.99 årligt

England £10.99 om måneden/ £31.99 i kvartalet/ £83.99 årligt



PlayStation Plus Premium

Fordele:

Giver alle fordelene fra Essential- og Extra-niveauerne

Tilføjer op til 340 ekstra spil, herunder: PPS3-spil tilgængelige via streaming Et katalog af populære klassiske spil, der både kan streames og downloades fra de originale PlayStation-, PS2- og PSP-generationer

Tilbyder streaming-adgang til originale PlayStation-, PS2-, PSP- og PS4-spil, der tilbydes på Extra- og Premium-niveauerne på de markeder, hvor PlayStation Now i øjeblikket er tilgængelig. Kunderne kan streame spil via PS4- og PS5-konsoller og PC.

Der vil også blive tilbudt tidsbegrænsede spildemoer på dette niveau, så kunderne kan prøve udvalgte spil, før de køber dem.

Pris:

Europa €16.99 om måneden/ €49.99 i kvartalet/ €119.99 årligt

USA $17.99 om måneden/ $49.99 i kvartalet/ $119.99 årligt

England £13.49 om måneden/ £39.99 i kvartalet/ £99.99 årligt



Spil PlayStation spil på din pc

I områder, hvor cloud-streaming endnu ikke er tilgængelig, vil abonnementerne blive tilgængelige til en lavere pris.

Med denne ændring af abonnementsstrukturen vil du ikke længere kunne abonnere på PS Now separat, men i stedet vil du automatisk blive PlayStation Plus Premium-abonnent til den samme pris, som du betalte før.

I et blog-indlæg, der beskriver den opdaterede PlayStation Plus-tjeneste, forklarede Jim Ryan, præsident for Sony Interactive Entertainment, at ændringerne vil blive udrullet i flere faser. "I juni måned vil vi begynde med lanceringer på flere markeder i Asien, efterfulgt af Nordamerika, Europa og resten af verden, hvor vi tilbyder PlayStation Plus. Vi sigter mod at give de fleste PlayStation Network-områder adgang til vores nye PlayStation Plus-spilabonnementstjeneste inden udgangen af første halvår af 2022."

Det er værd at bemærke, at du med PS Now kan streame spil ikke kun til PlayStation 5 og PlayStation 4, men også til din pc. Det gør dette abonnement til en fristende mulighed for PC-gamere, der aldrig har haft adgang til Sonys bagkatalog.

Det er interessant at se, hvordan Sony har opdelt niveauerne. Med Essential-niveauet får du et par gratis spil om måneden og adgang til PlayStations onlinetjenester, Extra-niveauet er for folk, der kun er interesseret i at spille de mere moderne PS4- og PS5-udgivelser, og Premium-niveauet er for folk, der er interesseret i at få adgang til PlayStations bagkatalog.

Er PlayStation Plus nu en seriøs konkurrent til Xbox Game Pass?

Det er tydeligt, at denne nye version af PlayStation Plus giver meget mere værdi for pengene end den gamle tjeneste. Hvis du vælger Extra- eller Premium-tjenesterne, får du adgang til hundredvis af ekstra spil for et lavt månedligt gebyr, og her er der tale om mange spil, som i dag ikke kan spilles på PS4 eller PS5, fordi konsollerne ikke er bagudkompatible med spil fra ældre generationer.

Men hvad med nye udgivelser? En af de største årsager til at tilmelde sig Xbox Game Pass er, at Microsoft her har forpligtet sig til at tilføje deres egne udgivelser til sin tjeneste på selve udgivelsesdagen. I et interview med GamesIndustry gør Jim Ryan det klart, at Sony ikke kommer til at følge dén model. Han siger: "Det er ikke en vej, vi vil gå med denne nye tjeneste. Vi føler, at hvis vi skulle gøre det, ville det ikke være muligt at foretage de nødvendige investeringer i vores studier, og det vil påvirke kvaliteten af de spil, som vi laver, og det ville ikke være noget, som spillerne ønsker."

Ryan medgiver, at Sony kan ændre sin holdning i fremtiden og siger: "Der er ikke noget, der står skrevet i sten på nuværende tidspunkt. Det, jeg taler om i dag, er den tilgang, vi har på kort sigt. Sådan som vores udgivelsesmodel fungerer i dag, vil det (Microsofts model) ikke give mening. Men tingene kan ændre sig meget hurtigt i denne branche, som vi alle ved."