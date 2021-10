Optagelserne er i fuld gang til DR's nye dramaserie

DR har netop meldt ud at deres nye komediedrama serie Carmen Curlers er gået i optagelse. Serien er planlagt til at få premiere i efteråret 2022, og den sætter fokus på et stykke Danmarkshistorie, der frit er inspireret af det virkelige erhvervseventyr om Carmen Curlers.

Serien foregår i perioden fra 1963-1969 og fortæller med varme, kant og humor om store ambitioner, store forandringer og stort hår i en tid, der forandrede Danmark for altid.

Carmen Curlers serien fortæller historien om, hvordan en lille elektronisk papillot blev til en verdensomspændende succes, som vendte op og ned på livet i en dansk provinsby i 60’erne. Det er samtidig historien om, hvordan tusindvis af kvinder gik fra at være hjemmegående husmødre til pludselig at være del af et pulserende arbejdsliv.

Serien følger i flere sæsoner både den entreprenante ledelse bag fabrikken, men i særlig grad også de arbejdende kvinder, som for første gang i deres liv oplever glæden og udfordringerne ved at tjene deres egne penge. Arbejdet på fabrikken skaber en ny frihed, nye venskaber, forelskelser og masser af skilsmisser. For i takt med, at kvinder pludselig får deres egen identitet og privatøkonomi, begynder de klassiske familiemønstre samtidigt at slå revner.

Selvom ’Carmen Curlers’ er inspireret af virkeligheden og loyalt gengiver de forandringer Danmark gennemgik i 60erne, så er serien en fiktiv fortælling med opdigtede karakterer. Arne Bybjerg, som er manden, der i virkeligheden stod bag Carmen Curlers, er en stor inspiration for serien lige såvel som mange af de mænd og kvinder, der i virkeligheden arbejdede på fabrikken, er det.

Axel spilles af Morten Hee Andersen, blandt andet kendt fra DR-serierne ’Fred til Lands’ og ’Herrens Veje’ og senest spillefilmen ’Margrete den Første’.

Birthe spilles af Maria Rossing, blandt andet kendt for DR-serier som ’Sneengle’ og ’Bedrag’ og ’Bedre skilt’ end aldrig på TV 2.

Ud over Morten Hee Andersen og Maria Rossing ses også Lars Ranthe (’Kastanjemanden’, ’Druk’), Rosalinde Mynster (’Badehotellet’, ’Den som dræber’), Mille Lehfeldt (’Lang historie kort’, ’Lykke’), Christian Tafdrup (’Borgen’, ’Herrens Veje’), Fanny Bornedal (’Forhøret’, ’Equinox’), Nicolai Jørgensen (’Doggystyle’, ’Badehotellet’) og Signe Egholm (DR’s kommende sæson af ’Borgen’, ’Kastanjemanden’) i bærende roller.

Første sæson af ’Carmen Curlers’ er skabt af hovedforfatter Mette Heeno, der også stod bag manuskriptet til ’Sneengle’, ’Lærkevej’ og ’All Inclusive’. Konceptuerende instruktør er Natasha Arthy, som senest stod bag DR’s julekalender ’Julefeber’.

Anden sæson er planlagt til efteråret 2023. Serien er produceret af Stinna Lassen for DR Drama og er støttet af NRK, SVT, RUV, YLE og Nordisk Film og TV Fond.’