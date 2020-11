OnePlus Nord bekræftet som navn på ny billig OnePlus smartphone

OnePlus Nord er officiel. Efter måneder med rygter og spekulation har den kinesiske smartphone-producent bekræftet navnet på den kommende, og rygtede, overkommelige telefon.

OnePlus har også afsløret prisen på OnePlus Nord

Telefonen blev ifølge rygter oprindeligt kaldt OnePlus 8 Lite eller OnePlus Z, men også OnePlus Nord-navnet har været fremme i lækager - og det er det navn, som firmaet nu har valgt.

I sin pressemeddelelse siger OnePlus, at Nord også er en ny produktlinje for virksomheden, hvilket kan betyde, at det overkommelige håndsæt - som virksomheden har bekræftet er på vej - vil have et navn, der er en udvidelse af 'OnePlus Nord'.

OnePlus-grundlægger og CEO Pete Lau bekræftede, at OnePlus Nord-smartphonen først vil være tilgængelig i Europa og Indien, mens "et udvalgt antal brugere i Nordamerika også vil få en chance for at opleve den nye enhed gennem et meget begrænset betaprogram efter lanceringen" .

OnePlus Nord er inspireret af skandinavisk design, og som tilbyder premium smartphones til overkommelige priser. Den nye produktlinje har blandt andet været et ønske fra OnePlus’ voksende community, der har efterspurgt en endnu mere prisvenlig smartphone, der samtidig holder det høje tekniske, æstetiske og brugervenlige niveau, som man kender fra OnePlus andre anmelderroste flagskibe. Samtidig løfter OnePlus sløret for dokumentarserien New Beginnings, der tager seerne med bag kulisserne hos OnePlus i udviklingen af OnePlus Nord.

OnePlus bekræftede også via sin Instagram-profil, at 100 enheder af sin nye smartphone vil være tilgængelige via forudbestilling fra den 1. juli.

Hvad indeholder OnePlus Nord?

Dette er første gang siden lanceringen af OnePlus X i 2015, at OnePlus lancerer en overkommelig model sammen med sit flagskib. OnePlus har endnu ikke givet yderligere oplysninger om OnePlus Nord, så indtil videre er navn det enste vi ved med sikkerhed. Flere lækager har dog givet indikationer på, hvad vi kan forvente.

Ifølge et nyt rygte er OnePlus Nord udstyret med dobbelt frontvendte kameraer (32MP + 8MP) i et hul i hjørnet af skærmen. I mellemtiden antyder en specs-lækage, at OnePlus Nord har et Qualcomm Snapdragon 765G-chipset, 6 GB RAM, en 6,65-tommer skærm og tre bageste kameraer - men denne rapport siger også, at telefonen kun vil have ét frontvendt kamera. En ældre rapport hævder, at mobilen har et MediaTek 1000-chipset, et enkelt frontkamera og en 6,4-tommer skærm. Alt dette betyder, at vi ikke ved, hvordan OnePlus Nord vil se ud, når den officielt lanceres, og vi venter stadig på en dato.