OnePlus afslører kommende funktioner til OnePlus 7 Pro herunder ultravidvinkel videooptagelser

OnePlus er kendt for at lytte til og handle på feedback fra deres brugere. Dette er en af de primære grunde til, at firmaet netop har det så godt med sit bagland. Deres seneste topmodel, OnePlus 7 Pro , har allerede fået et par opdateringer , som forbedrer ydelsen og kvaliteten på kameraet.

I et nyt blogindlæg på deres eget Forum, har OnePlus afsløret kommende funktioner: få af dem findes allerede i den åbne beta, som forbedrer OxygenOS-oplevelsen.

En del af funktionerne er forbeholdt enkelte enheder, såsom muligheden for at tilpasse ”horizon light” på OnePlus 7 Pro, imens andre er mere generelle tilpasninger til styresystemet, såsom tilføjelsen af en steptæller i Shelf area. De fleste af funktionerne testes allerede i forskellige beta-programmer. OnePlus siger, at de kigger på at kunne tilbyde brugerne muligheden for at tilpasse horizon light, som lyser kanterne på OnePlus 7 Pro op, når du får en notifikation.

Udviklerne arbejder desuden på en meget efterspurgt funktion – at kunne optage video fra ultravidvinkel-kameraet på flagskibstelefonen. På nuværende tidspunkt kan du kun optage video med det primære kamera på OnePlus 7 Pro.

OxygenOS-udviklerne arbejder desuden på understøttelse af tilpassede ikoner til OnePlus-launcheren, tilpasning af Zen Mode, mulighed for at vise flere apps i Recent-menuen og sågar tilføjelse af lydeffekter, når telefonen lades op.

Kommende funktioner til OnePlus 7 Pro og OxygenOS