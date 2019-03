OnePlus 6T-æske viser dråbeformet forhøjning til kamera og scanner på skærmen

Til trods for at OnePlus 6T sandsynligvis vil blive lanceret i år, har vi endnu ikke set ret meget til telefonen, men måske har vi lige fået et glimt af den æske, som den til sin tid vil blive leveret i, og den er ganske afslørende.

Postet på Weibo og spottet af Phone Arena , viser æsken ikke blot navnet OnePlus 6T – og efterlader på den måde ikke nogen tvivl om, hvad den er til – men også et billede af den telefon, som den angiveligt skulle indeholde.

På denne æske ser det ud til at telefonen har en lille dråbeformet forhøjning over skærmen, en tynd kant nedenunder, og et ikon for en fingeraftrykslæser på skærmen, hvilket tyder på, at læseren vil være bygget ind i skærmen.

Desværre er selve OnePlus 6T ikke fotograferet, og som det altid er tilfældet med rygter, bør man tage dette med et gran salt, men designet som det ser ud her, er på ingen måde overraskende.

Det svarer i høj grad til designet på Oppo R17 og Oppo R17 Pro – to telefoner, som OnePlus 6T altid har haft en tilbøjelighed til at lade sig inspirere af .

Dette er ikke som sådan at stjæle, fordi Oppo og OnePlus er i familie, og nu hvor der er bevis på, at designet ligner disse telefoner, kan vi være lidt mere sikre på, at specifikationerne også vil gøre det.

Billede 1 af 4 OnePlus 6T vil måske have en fingeraftrykslæser på skærmen. Credit: Weibo Billede 2 af 4 Credit: Weibo Billede 3 af 4 Credit: Weibo Billede 4 af 4 Credit: Weibo

Tre kameraer og en stor skærm

Det betyder, at OnePlus 6T meget vel kan være udstyret med 8GB RAM, en 6,4” HD+ skærm og enten et dual-lens kamera eller – hvis den låner fra R17 Pro – et triple-lens.

Dette kamera med tre linser består af en 12MP-linse med variabel blænde, som kan skifte mellem f/1.5 og f/2.4, en 20MP f/2.6-linse og en ToF (time-of-flight) 3D stereo-linse, som kan måle dybde – nyttig til både dybde-uskarphed og augmented reality.

Hvis OnePlus 6T låner et kamera fra nogle af Oppo R17-telefonerne, vil det sandsynligvis være det med tre linser, eftersom R17’erens 16MP/5MP dual-lens model snarere ville være en nedgradering. Vi kan også komme til at se et 25MP-kamera på fronten, baseret på disse telefoner.

I øjeblikket er alt dette selvfølgelig blot spekulationer, især fordi OnePlus 6T tydeligvis ikke vil have identiske specifikationer med nogle af disse to telefoner, da ingen af dem har et chipset, som er en topmodel værdig, men det giver alligevel en god indikation af, hvad vi kan forvente at se.

Selv om den kun viser designet og en in-screen scanner, er det stadigvæk være værd at glæde sig over.