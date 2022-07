OnePlus 10T mobilen bliver lanceret 3. august

Nu ved vi endelig, hvornår OnePlus 10T bliver lanceret, da virksomheden har bekræftet, at dens næste telefon vil blive lanceret den 3. august ved en begivenhed i New York City.

Det er første gang OnePlus er vært for en fysisk lancering siden OnePlus 7T-modellen i 2019. Men mon ikke begivenheden også vil blive streamet, så alle kan følge med også uden at være med til showet? Vi holder øje og skal nok lægge links op, så snart vi får dem.

Hvis du er i New York på dette tidspunkt, så kan du faktisk købe billet og komme ind og se lanceringen live. Den finder sted i Gotham Hall og billetterne koster 25 dollars (opens in new tab).

Vi forventer at se en topmodel, der måske er en smule billigere end OnePlus 10 Pro, selv om telefonen ifølge frigivne specifikationer fra OnePlus vil være udstyret med det nyeste Snapdragon 8+ Gen 1-chipset. Dermed får den altså et endnu kraftigere chipset end den nuværende topmodel OnePlus Pro 10. Hvis det passer, at prisen er lavere end OnePlus 10 Pro, så har OnePlus sandsynligvis været nødt til at finde nogle besparelser på andre områder. Her vil skærm eller kamera være oplagte områder.

I forbindelse med annonceringen har OnePlus også delt et billede af OnePlus 10T, som du kan se øverst i artiklen her.

OnePlus 10T får Oxygen OS 13

Sammenlignet med andre telefoner fra OnePlus, så er der blevet lækket overraskende få ting om 10T. OnePlus 10 Pro var lækket flere måneder før lanceringen og det væltede frem med oplysninger frem til lanceringen. Når det gælder OnePlus 10T har der nærmest hersket larmende tavshed indtil i dag.

Derfor er det også overraskende, at lanceringen i New York allerede foregår den 3. august. Men hvem ved, det kan være, at OnePlus stadig når at lække nogle informationer inden lanceringen.

Én ting, som vi dog med sikkerhed kan sige er, at OnePlus kommer til at præsentere deres nyeste styresystem - OxygenOS 13 - sammen med OnePlus 10T. Det nye styresystem vil ifølge OnePlus levere den karakteristiske OnePlus-oplevelse, der er hurtig og smidig, har et forfriskende design og forbedret sikkerhed. OxygenOS 13 beholder OnePlus-funktioner, som OnePlus´ udvalg af altid tændte skærme (AOD) og Zen Mode. Ifølge OnePlus kommer den nyeste version af OxygenOS med et væld af forbedringer inden for spil, tilslutningsmuligheder og tilpasning og med spændende optimeringer og forbedringer. OnePlus vil først blive rullet ud til OnePlus 10 Pro (sandsynligvis efter præsentationen den 3. august) og derefter til OnePlus 10T senere på året.