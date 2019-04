Om to år vil halvdelen af Huaweis telefoner kunne foldes sammen

Til trods for at de teknisk set blev slået på målstregen af Samsung Fold (og Royole FlexPai hvis vi skal være helt fair), smed Huawei en massiv trumf, da de afslørede deres foldbare telefon Mate X , og gav os den rent visuelt mest tiltalende foldbare smartphone til dato.

Nu lader det så til, at firmaet går all-in, når det kommer til foldbare telefoner, efter Huaweis topchef, Richard Yu, er kommet med nogle friske bemærkninger i et nyt interview med GSMArena .

Da han blev spurgt hvor mange foldbare telefoner de vil have i sortimentet over de næste par år, svarede Yu ”Jeg tænker, at halvdelen af vores flagskibe vil være foldbare om to år.”

En mindre foldbar telefon er under udvikling

Direktøren er naturligvis ganske opmærksom på, hvor dyrt første forsøg på teknologien er, og udtaler ”Foldbare telefoner er kun i første fase og markedsandelen er lille, de koster meget og det er meget dyrt at producere den slags enheder.”

Yu mener dog, at omkostningerne vil blive reduceret markant med tiden. ”Jeg tror, at foldbare telefoner vil koste det samme som flagskibstelefoner om to år,” sagde Yu.