Den første trailer til She-Hulk: Attorney at Law rammer humor og tonen helt perfekt

Marvel har udgivet den første trailer for She-Hulk: Attorney at Law, og serien ser ud til at blive rigtig sjovt.

Efter en meget lang ventetid har Marvel Studios endelig frigivet den første trailer for She-Hulk: Attorney at Law, den længe ventede serie med Tatiana Maslany (kendt fra den fantastiske Orphan Black-serie) i hovedrollen. Maslany spiller Jennifer Walters, kusine til Bruce Banner (Mark Ruffalo). Hun er advokat, der tilfældigvis specialiserer sig i sager, der involverer superhelte.

Nogle har kommenteret, at She-Hulk-designet i sig selv ser en smule forkert ud, og det er vi sådan set enige om. For She-Hulk ligner mere en animation end en egentlig person. Men generelt ser serien helt fantastisk ud, og hovedforfatter Jessica Gao (som står bag Rick and Mortys berømte "Pickle Rick"-episoder) formår at ramme de helt rigtige toner med humoren og tonen i karakterernes forskellige komiske sider.

Ud over Ruffalo vil She-Hulk: Attorney at Law også byde på et gensyn med Tim Roth fra The Incredible Hulk i rollen som Abomination og Benedict Wong (fra Doctor Strange in the Multiverse of Madness) som Wong. Du kan se seriens officielle trailer nedenfor.

She-Hulk: Det skal du vide

I She-Hulk-tegneserierne får Walters en livreddende blodtransfusion fra sin berømte fætter, hvilket fører til, at hun oplever en gamma-mutation, der gør det muligt for hende at forvandle sig til en større, stærkere og grønnere udgave af sig selv, samtidig med at hun beholder sin intelligens.

I modsætning til sin fætter accepterer Walters næsten omgående sin She-Hulk-rolle og går så langt som til at arbejde som advokat og gå på date i sin grønne form.

Ud fra traileren er det tydeligt, at serien er meget inspireret af John Byrnes elskede Sensational She-Hulk-serie fra 80'erne, som forvandlede She-Hulk til en mere komisk karakter.

I den serie brød Walters regelmæssigt den fjerde væg og henvendte sig til læseren ved at påpege det absurde i de situationer, hun ofte befandt sig i, hvilket var år forud for Deadpool gjorde det samme.

Selv om traileren til She-Hulk: Attorney at Law ikke giver nogen indikation af dé vil ske her, virker det umiddelbart som om, dette bliver en af de Marvel-serier, der lægger mest vægt på humor.

She-Hulk: Attorney at Law består af ni afsnit og får premiere på Disney Plus den 17. august med ugentlige nye afsnit.