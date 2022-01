Nyt kulørt tastatur og mus fra Logitech

POP Keys, POP Mous og musemåtten kommer i tre farvekombinationer, som skal smide noget kulør ind på arbejdspladsen eller teenageværelset eller hjemmekontoret. Produkterne er til alle, der kan lide friske farver. Kombinationerne på tastatur og mus er: Daydream grøn/lila, Blast – sort/gul, Heartbreaker – rød/lyserød.

(Image credit: Logitech)

POP tastaturet, som er i et hyggeligt retro-design, har mekaniske taster, der minder om de gamle skrivemaskiner, men lad dig ikke narre: Tastaturet har også nogle meget moderne funktioner. Business-tastaturet MX Keys fra Logitech er udstyret med en genvejstast, der åbner emoji-menuen. POP Keys går skridtet videre: Her er der nemlig hele fire udskiftelige emoji-taster på tastaturet, og du får fire ekstra med i æsken, så du har otte emoji-taster at vælge imellem. Emoji-tasterne kan tilpasses til din yndlings-emoji eller du kan brug dem som genvej til en helt anden funktion ved hjælp af Logitech Options-software, som kan downloades til pc eller Mac. POP-musen har også en genvejsknap, der åbner hele emoji-menuen, så du har adgang til alle emojis.

”Studio-serien fra Logitech omfavner originaliteten hos hvert enkelt individ derude," sagde Art O'Gnimh, vicepræsident for lifestyle business for creativity and productivity hos Logitech. "Med POP-Keys og POP Mouse har vi skabte innovative produkter, der sigter mod at være lige så udtryksfulde som vores brugere –med store personligheder og uden at gå på kompromis med produktiviteten.”

Tastaturet har også tildelt særlige funktioner til de 12 fn-taster, så du har genvej til skærmklip, mikrofon mute-funktion og medie-taster, så du hurtigere kan komme til dine vigtige funktioner.der har til formål at lette den moderne arbejdsdag. Du kan udskifte funktioner og genveje på tasterne F4-F12 via Logitech Options app.

Musen kommer i festlige farver (Image credit: Logitech )

Nuttet mus er nærmest lydløs

POP-musen fylder ikke meget og det er med vilje, for så er den nem at have med i tasken eller lommen, så du kan have den med over alt. Musen har en højre- og en venstre knap. Men du kan også trykke ned på hjulet, og ved siden af sidder der endnu en knap. Du kan tildele hjul og midterknappen et væld af funktioner, så du kan få mest muligt ud af musen.

Musens Smartwheel skifter automatisk fra højpræcision til hastighedsrulletilstand. Musens er designet til komfort og til at ligge godt i håndfladen. Når Logitech Options er downloadet, kan du bruge musen med Logitech Flow, en softwarefunktion til nem kopiering og indsættelse af tekst, filer og billeder mellem computere.

Musen laver ifølge Logitech 90 % mindre støj end normale mus, når du trykker på knapperne, så det bliver ikke meget, du kommer til at høre til den.

Lang batterilevetid

Begge POP-produkter kan forbindes til op til tre enheder ad gangen via Bluetooth eller den trådløse Logi Bolt-modtager. De to produkter er ikke lavet med genopladelige batterier. Men som mange andre Logitech produkter har de fænomenal batterilevetid. Tastaturet i op til to år, og musen kan holde i op til et år, inden du skal skifte batteri.

POP tastaturet og POP musen er de seneste tilføjelser til Logitechs Studioserie. Serien byder også på den minimalistiske Pebble mus, K580- og K380-tastaturer og den nye Logitech musemåtte. POP tastaturet fungerer med macOS, Windows, iOS, ipadOS, Chrome OS og Android, og POP musen fungerer med Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS og Linux.

(Image credit: Logitech)

Pris og tilgængelighed

POP Keys, POP Mouse og Logitech musemåtten er til gængelige hos Logitech.com og hos andre globale forhandlere. Den vejledende udsalgspris er 699 kroner for POP Keys, 349 kroner for POP Mouse og 149 kroner for Logitech musemåtten.