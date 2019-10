Nyt "gammeldags" kompaktanlæg i dansk design

Hvis man beder en tilfældig person nævne en dansk producent af audioprodukter, vil svaret formentlig være B&O i 10 ud af 10 tilfælde. Men faktisk findes der andre danske producenter af vellyd, blandt andre Tangent Danmark, der siden 1996 har produceret radioer, højttalere, forstærkere og andet audioudstyr.

I lighed med det verdensberømte firma fra Struer, så lægger Tangent afgørende vægt på kvalitet og design, og det kan da også tydeligt ses på firmaets nyeste produkt, Tangent Elio.

Der er tale om noget så "gammeldags" som et kompaktanlæg. Men hvor man tidligere samlede for eksempel kassettebånd, pladespiller og radio i ét anlæg, så har man med den nye Elio samlet Bluetooth, Spotify Connect, DAB+/FM/internet radio og CD-afspiller i et kompakt musikanlæg med ægte hi-fi-lyd og et tydeligt dansk design.

Også i mono

Anlægget kommer med to kraftfulde 3 tommer højttalere bag fronten i børstet aluminium. Det yder 2 x 20 watt, hvilket burde være nok til at fylde selv en stor stue med musik, især hvis man benytter den indbyggede loudness samt muligheden for forskellige equalizer presets.

Er det ikke nok med de indbyggede muligheder, så kan man også streame musik fra andre enheder, der er koblet på hjemmenetværket, og endelig er der også mulighed for at tilslutte eksterne enheder via enten aux- eller USB-indgangen.

Udover en stereoudgave med to basporte og to 3 tommer højttalere, kommer Tangent Elio også i en mono-udgave. Denne mindre variant er forsynet med en basport i bunden af kabinettet og har blot en enkelt højttaler på 3 tommer bag det ene af aluminiumsfrontens to vertikale højttalergitre – og så har den ingen CD-afspiller.

Tangent Elio er tilgængeligt nu, og prisen er 2.699 kroner for stereoudgaven, mens monoudgaven koster 1.499 kroner.