Sharp klar med ny EQ-serie af 4K fjernsyn til Norden

TV producenten Sharp er klar med et fjernsyn med masser af funktioner, som skal konkurrere med branchens største på pris.

Den nye EQ-serie er baseret på Android TV-platformen og giver utallige muligheder for underholdning. Der er indbygget Google Assistent, og som noget unikt tilbyder EQ-serien også indbygget understøttelse af Google Stadia – Googles gaming-service, der giver mulighed for at streame AAA-spiltitler i 4K HDR. EQ-serien har desuden HDMI 2.1, og eARC giver mulighed for 7.1-lyd via eksempelvis Dolby Atmos-kompatible soundbarer.

Lyd og billede

De nye 4K-modeller fra Sharps EQ-serie får QLED-teknologi (Quantum Dot) og understøttelse af HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) og Dolby Vision med 12-bit farve gengivelse. Dertil kommer Sharps AQUOS Smooth Motion-teknologi, som ved at tilføje ekstra billeder til videosekvenser får indholdet til at se ekstra levende ud.

Sharp har desuden indgået et samarbejde med harman/kardon for at give seerne den bedste lydoplevelse sammen med et godt billede. De to integrerede højttalere giver sammenlagt 24 watt kraftfuld lyd og er specialudviklet til EQ-serien. Sharp lover, at seere vil opleve en klar gengivelse af musik, film og spil uden betydelig forvrængning.



Dertil understøtter EQ-serien Dolby Atmos, DTS:X og er bagudkompatibel al eksisterende DTS-kodet indhold.

De nye Sharp EQ fjernsyn kommer med to forskellige fronter (Image credit: Sharp)

Design

Design er afgørende i det moderne hjem, og EQ-serien er ifølge Sharp udviklet med æstetikken for øje – og med et minimalistisk, nordisk touch. Sharps EQ-serie er bygget i en enkel aluminiumsramme og fås i sort (EQ3) og sølv (EQ4) med to forskellige fronter til de indbyggede harman/kardon-højttalere.

Sharp EQ tv har indbygget Chromcast og Google Stadia (Image credit: Sharp)

Nøglespecifikationer

4K Ultra HD Android TV med Quantum Dot

Aluminiumsramme med ultratynd skærmkant

HDMI 2.1 med eARC og ALLM

Dolby Vision & Dolby Atmos

DTS:X & DTS Virtual:X 3D-lyd

Indbygget harman/kardon-højttalersystem

AQUOS UltraClear

AQUOS Smooth Motion

Lyssensor med OPC (Optical Picture Control)

Pris og tilgængelighed

Sharps 4K Ultra HD TV er tilgængelige i butikkerne nu (opens in new tab) i følgende formater og priser:



50” (127 cm): 5.990 kr.

55” (139 cm): 6.990 kr.

65” (165 cm): 8.990 kr.

75” (189 cm): 11.990 kr.