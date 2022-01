Ny undersøgelse om danskernes lydforbrug

Når vi tager hovedtelefonerne på, er det helt andre lydtilbud, vi vælger, end hvis vi hører noget ud af en højttaler, fremgår det af ny undersøgelse fra DR Medieforskning.

I online-undersøgelsen er et repræsentativt udsnit på af cirka 3000 danskere gennem to uger blevet spurgt til deres lydforbrug dagen før.

Det er medieforskerne Peter Niegel og Rasmus Kidde fra DR Medieforskning, der står bag undersøgelsen, som bliver præsenteret i sin helhed i rapporten ’Medieudviklingen 2021’, som DR Medieforskning udgiver i anden halvdel af januar.

Samlet set tegner radiolytning og digital musik sig for 70 procent af al lytning i Danmark, viser undersøgelsen, hvoraf det også fremgår, at 75 procent af vores generelle lydforbrug foregår via højttalere mod et lydforbrug på hovedtelefoner på 25 procent.

Unge mellem 15 og 24 år har 52 procent af deres lydforbrug gennem hovedtelefoner, hvorimod tallet kun er seks procent i befolkningen på over 65 år. For de ’indtager’ 94 procent af deres lydforbrug gennem højttalere.

Unge og voksne (op til 46 år) bruger markant mere tid på musikstreaming end på radio i forhold til resten af befolkningen.

Blandt de helt unge er musikstreamingens andel af det samlede forbrug overvældende sammenlignet med alle andre lydkilder, og den udgør cirka halvdelen af unges lydforbrug. Blandt ældre er det lige omvendt, hvor især danskerne over 65 år bruger 75 procent af deres lydforbrug på radio.

Telefonen og transport spiller en stor rolle for, at unge hører en anelse mere lyd på hovedtelefoner end på højtalere. En undtagelse fra hovedreglen i alle aldersgrupper er, at flere hører podcasts og lydbøger i hovedtelefoner end gennem højtalere.

Ifølge undersøgelsen er radioen stadigvæk det største lydmedie i Danmark, og danskerne bruger 46 procent af deres samlede lyttetid på den. Dermed fylder radio næsten dobbelt så meget i danskernes lydforbrug som digital musik på streaming og cirka fem gange så meget som lydkilderne podcast, musik på YouTube og lydbøger.

Selv om salget af LP-plader igen er vokset de seneste år, og selv om ABBA for eksempel for nylig endda har udgivet deres nye album på kassettebånd, udgør danskernes tidsforbrug på deres egen musiksamling kun en meget begrænset del af lytningen – nemlig mellem tre og seks procent. Her er det de ældre målgrupper, der hyppigst sætter en lp eller en cd på, men altså ikke specielt ofte.