Ny Nvidia Shield: to nye modeller på vej

Er din Nvidia Shield TV begyndt at samle støv? Snart får du måske to nye valgmuligheder, hvis du vil opgradere din aldrende TV-boks – eller måske bare et godt argument for at investere i Nvidia Shield TV-platformen for første gang.

Der har gået rygter om en opgraderet version i et stykke tid – primært en opgraderet processor – og nu er der så dukket informationer om en helt ny model op – en model som fokuserer endnu mere på Streaming, og derfor hverken har TV tuner eller USB port.

En gennemgang af koden i seneste Shield Experience 8.0 opdatering – styresystemet på Shield TV – afslører i filerne referencer til en separat ”sif”-model med ovennævnte ændringer, imens ”sif”-filnavnet også dukker op i Nvidia Shields TvSettings app (via XDA-Dvelopers).

Den opdaterede boks ser ud til at være udstyret med den opgraderede Tegra X1-processor i den primære model, som også findes i den kommende Nintendo Switch Lite.

Var der noget med Google Stadia?

Nvidia Shield TV har været den førende Android-streaming-boks siden den første udgave udkom i 2015. Dette skyldes den fremragende Tegra X1-processor til TV, 4K-opløsning, HDR og sågar streaming eller downloading af spil

I 2017 kom en let opfrisket udgave, som bød på en slankere indpakning samt manglende micro SD-port, og her to år senere giver det nu mening at opgradere endnu en gang – måske med en ny fjernbetjening samt controller.

Men det der gør dette endnu mere interessant, er den kommende lancering af Google Stadia – spil-streaming-tjenesten som skal hamle op med Xbox Games Pass og PlayStation Now.

Både Sony og Microsoft ser streaming af spil som en del af fremtiden. Særligt Microsoft som for nylig lancerede sin skivefri Xbox One All Digital Edition. Men i og med at den nuværende Shield TV koster 1.799 kroner, hvilket er billigere end den billigste Xbox One, kan der måske fremadrettet være mere fornuft i at investere i en Nvidia Shield TV.

Via SlashGear