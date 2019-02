Ny Nets-app holder styr på kunderne

Nu kan butiksejere hurtigt få et databaseret indblik i, hvor ofte og hvor meget deres kunder handler i forretningen. For Nets har lanceret en ny app, MyPayments, som giver ejere af forretninger et overblik over deres løbende omsætning samt ny viden om deres kunder lige ved hånden.

”Vi arbejder målrettet på at udvikle services, der giver en større værdi omkring betalingssituationen – på begge sider af kasseapparatet. Med denne app bliver det nemmere for vores kunder at optimere deres forretning ved, at vi gør dem klogere på deres kunder, og hvor de kommer fra,” fortæller Anne Marie Kindberg, Senior Vice President for Commercial Management og ansvarlig for MyPayments.

Med MyPayments får forretningerne en komplet og enkel oversigt over alle kortbetalinger. Det kan være et indblik i antallet af kunder og gennemsnitskøb. Forretningerne kan også hente information om, hvornår der er mest travlt, hvilket kan gøre det nemmere at lægge vagtplaner. Derudover kan man også se, hvilke lande de turister, der handler hos en, kommer fra. Al data er anonymiseret, så det ikke kan spores tilbage til den enkelte forbruger.

App’en er for nylig gjort tilgængelig for kunder, der har en betalingskortaftale om internationale kort med Nets. Den kan hentes gratis i App Store og Google Play.

Foto: Pressefoto/Nets