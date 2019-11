Ny dansk podcast-tjeneste på vej

Den kendte serieiværksætter, Morten Strunge, som blandt andet står bag Mofibo, Onfone og Plenti, har kastet sig over et nyt projekt. Han vil skabe en slags Netflix til podcasts, og har store forventninger til potentialet.

Navnet på den nye tjeneste er Podimo og det er planen, at streaming-tjenesten især skal indeholde en masse egenproduceret indhold, som vil være med til at adskille dem fra andre tjenester på markedet. Udover Morten Strunge står desuden tidligere underdirektør i Tivoli Nikolaj Koppel og Sverre Dueholm bag projektet.

Store forventninger

Ambitionerne og forventningerne til tjenesten er store. Morten Strunge udtaler til Børsen: "Vi skal i hvert fald være over 100.000 kunder, når vi kigger tre år frem. Så er vi vel okay tilfredse, men ambitionen er forhåbentlig, at vi kan lave et medie, der er væsentligt større end det. Det kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne. Hvis TV 2 kan få 500.000 kunder på et TV 2-abonnement, burde vi fandeme også kunne komme og kæmpe med de tal,"

I sidste ende afhænger succesen af kvaliteten af indholdet samt danskernes velvillighed til at betale for det, da det naturligvis ikke bliver gratis at benytte Podimo. De tre stiftere er dog ikke bekymrede for, at danskerne ikke ønsker at betale for tjenesten.

Et nyt hjem til 24SYV?

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen detaljer omkring det kommende indhold, men det er nærlæggende at tænke, at noget af det talentmateriale, som nu tabes på gulvet med lukningen af Radio24syv, måske kunne genopstå på den nye tjeneste. Dette er naturligvis ren spekulation, men med timingen og podcast-tanken in mente, er det måske slet ikke et dumt bud.

VI følger naturligvis op, når vi ved noget mere.