Nu kan du ringe 112 som video-opkald

Alle landets regioner har nu indført mulighed for, at deres vagtcentraler kan modtage live-video fra folk, der ringer til 1-1-2 fra deres mobiltelefoner. Det skriver Computerworld.

Hvis den sundhedsfaglige medarbejder vurderer, at video kan være en hjælp, kan regionernes vagtcentraler sende en sms med et link, så borgere der ringer 1-1-2 kan sende live-optagelse fra deres mobiltelefon og på den måde vise tilstanden for en forulykket person eller et sygt barn.

Med video-forbindelsen kan dem, der ringer ind få instruktion i, hvordan de hjælper syge eller ulykkesramte. Samtidig kan den sundhedsfaglige medarbejder bruge videoen til at vurdere, hvor alvorlig situationen er og sende den rigtige hjælp, skriver Computerworld.

Opgørelser fra to af regionerne har vist, at vagtcentralerne bruger video i omkring seks procent af tilfældene, hvor borgerne ringer til 1-1-2.