Nogle Nintendo Switch-spil vil ikke virke med den kommende ‘cloud save’-funktion

Nintendo lancerer en internetbaseret abonnements-tjeneste til Switch-konsollen senere på måneden. Den giver adgang til multiplayer-funktionalitet, klassiske NES-titler fra tidligere tider samt cloud-baseret backup af spildata – men åbenbart vil sidstnævnte feature ikke ikke virke med alle spil.

Game Informer gravede lidt i sagerne på Nintendos hjemmeside og fandt beskeden: "this game does not support Save Data Cloud backup" på visse titler, herunder Pokémon Let's Go, FIFA 19, Splatoon 2 og Dark Souls Remastered. Nintendo har siden bekræftet overfor Game Informer, at cloud-saves ikke virker med alle spil.

Muligheden for at gemme spildata på nettet er noget som Nintendo Switch -brugere har ventet på med længsel lige siden konsollen kom på markedet – uden det, ville man miste alle sine saves, hvis man skulle miste konsollen eller den gik i stykker.

Fair play-regler

I en udtalelse til Game Informer , sagde Nintendo, at "langt de fleste" spil ville understøtte cloud-backup, men at det vil være deaktiveret for visse titler for at "sikre fair play" og sørge for, at multiplayer-spil alle kørte under rimelige forudsætninger.

"I visse spil ville denne funktion for eksempel gøre det muligt at få elementer tilbage, som man ellers havde afgivet til andre spillere, eller at vende tilbage til en højere online multiplayer ranking, som man havde mistet," siger Nintendo . Det ville derfor kunne påvirke “multiplayer rankings urimeligt", ifølge firmaet.

Switch-brugerne vil selvfølgelig ikke være specielt fornøjede med, at cloud-saves ikke virker med alle spil – især fordi det kommer til at blive en betalings-tjeneste – men det ser ikke ud til, at Nintendo har tænkt sig at give efter på dette område. Om nogle få dage skulle vi have alle de officielle detaljer.

